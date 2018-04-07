رحلة إلى قارة قطبية تقرر مصير الملايين على الأرض

فريثيوف كيوبر رجل محبوب. هو يضحك كثيرا. ويحب الدردشة وغالبا ما يكون مؤدبا في كل الأوقات. إلا أن كيوبر، أستاذ التنوع الحيوي البحري في جامعة أبردين، هو أيضا واحد من السلالات المختارة من العلماء الذين غاصوا في أعماق مياه القارة القطبية الجنوبية، القارة الأبرد والأكثر وحدة والأصعب على وجه الأرض.

ذلك هو المكان الذي كان فيه في كانون الثاني (يناير) الماضي، عندما أخرج حاسوبه المحمول لطباعة رسالة حزينة إلى زملائه من الباحثين الموجودين في مجموعة لا تراعي التوقير على موقع فيسبوك، تدعى: "ليذهب فهد البحر إلى الجحيم". كتب قائلا: "عاد الرعب".

كان كيوبر في روثيرا، محطة يديرها معهد البحوث "مركز الدراسات البريطانية للقطب الجنوبي". عشرات العلماء يصلون إلى هناك بين شهري تشرين الأول (أكتوبر) وآذار (مارس) من كل عام، عندما تهدأ ظروف الطقس العنيفة في تلك القارة.

ذهب كيوبر إلى هناك لدراسة الأشياء مثل كيفية بقاء الأعشاب البحرية على قيد الحياة في الظلام لأشهر وهي تحت الجليد، وهو مسعى يمكن أن يؤدي إلى تحسين نوعية مسحوق الغسيل بالماء البارد، وغيره من المنتجات التي تحظى بإمكانية خفض تكاليف الطاقة والتلوث من الكربون.

مجرد وجوده هناك كان بمنزلة انتصار ضئيل. زيارة عالم إلى القطب الجنوبي عادة ما تكلف آلاف الدولارات، ويمكن أن تستغرق أشهرا من الأخذ والرد - مع الهيئات المانحة من أجل الحصول على المال، ومع رؤساء الجامعات من أجل السماح للأستاذ بالتفرغ وأخذ إجازة من التعليم، ومع زوجات في البيوت خلال فترة عيد الميلاد.

بعد مرور أكثر من أسبوعين على وصوله إلى روثيرا، فشل كيوبر في القيام برحلة غوص واحدة. عملت ظروف الطقس السيئة على تأخير رحلته من شيلي إلى المحطة عدة مرات بحيث وصل يوم عيد الميلاد، وهو يوم عطلة.

لقد أصيب أحد موظفي الغطس في كاحله وهو يمارس رياضة الهرولة، ما أدى إلى توقف رحلات الغوص لفترة أطول. من ثم، عندما كان كيوبر أخيرا على وشك الدخول إلى الماء، انقطع الحزام المحيط بقناع الوجه واضطر إلى التخلي عن المحاولة. ومن ثم جاءت فهود البحر.

هذا الحيوان ذو الأسنان الحادة مفترس قوي في القارة القطبية، وعلى الرغم من أن هنالك حادثة واحدة مسجلة لقتل هذا الحيوان لإنسان في روثيرا في عام 2003، عندما جُرجِرت عالمة أحياء بريطانية تبلغ من العمر 28 عاما إلى حتفها، بينما كانت تمارس رياضة الغطس بالقرب من القاع.

الآن، كلما رأى أحد أيا من تلك المخلوقات، تُلغى عملية الغوص لأربع ساعات على أمل أن يغادر الوحش المكان. وبسبب رؤيته عددا من المرات عُلِّقت محاولات الغطس لدى كيوبر، مرة أخرى، لكنه اتخذ نظرة فلسفية نحو الأمر. حيث قال: "إنه ذلك النوع من الأمور المتوقعة عند القدوم إلى هذه القارة. كثير من الأمور تؤدي إلى الإخلال بالجدول الزمني".

كان ذلك تهوينا بالغا، بحسب ما اكتشفت صحيفة فاينانشيال تايمز بعد قضاء 13 يوما في روثيرا في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، لإعداد تقرير عن معضلة علمية مهمة: النضال من أجل تفهم قارة يؤثر مصيرها في ملايين الناس في كل أنحاء العالم، ومع ذلك فإن دراستها صعبة بشكل مفزع.

يلعب العلم منذ فترة طويلة دورا كبيرا في تلك القارة. البلدان الراغبة في المساعدة على إدارة القارة، التي ليس فيها أناس أصليون أو حكومة مركزية، كان يتعين عليها إثبات التزامها بالبحوث العلمية منذ أن دخلت اتفاقية القارة حيز التنفيذ في عام 1961، ما أدى إلى تحويل المساحة البيضاء الشاسعة البعيدة إلى مختبر طبيعي عملاق.

اكتشف علماء القارة القطبية الجنوبية الثقب الموجود في طبقة الأوزون، جنبا إلى جنب مع النوى الجليدية التي ألقت ظلالا جديدة على تاريخ المناخ في هذا الكوكب. ومع ذلك، خلال معظم القرن العشرين، كان يعتقد على نطاق واسع أن الزمن متجمد في القارة.

لم تعد هذه هي الحال، فالكثير من أجزاء القارة آخذة في التغير بشكل سريع، بما في ذلك أجزاء من المساحة الجليدية الضخمة التي تغطيها.

هذه الطبقة تحمل كميات كبيرة من المياه والتي إن ذابت تماما في أي وقت، فإنها سوف ترفع مستويات سطح البحر بنحو 60 مترا في جميع أنحاء العالم. وهذا لن يحدث في أي وقت قريب، لكن حتى فقدان كميات قليلة يمكن أن يؤثر في المدن الساحلية والجزر الموجودة في كل أنحاء العالم، إضافة إلى بعض المخلوقات القطبية الأكثر شهرة.

السباق لتفهم تلك القارة أصبح أكثر إلحاحا، حتى مع بقاء ظروف القارة صارمة قاسية كما هي دائما.

تتكون روثيرا من مجموعة من المباني الخضراء الباهتة المحاطة بالجبال الجليدية المتلألئة الموجودة على شبه الجزيرة القارية، ذلك الجزء من القارة المتجمدة الأقرب إلى قاع شيلي.

لإعطاء فكرة عن موقعها، انظر إلى قبضة يدك اليسرى وارفعها بحيث يكون باطن اليد مواجها لأنفك، مع إبقاء الإبهام بارزا. شبه الجزيرة تبدو كالإبهام، وقبضة اليد هي شكل بقية القارة القطبية الجنوبية، والجزء الأيسر من مفصل الإبهام العلوي هو موقع روثيرا.

تأسست المحطة في عام 1975 وهي واحدة من أكثر من 100 منشأة للبحوث موجودة في أنحاء القارة القطبية الجنوبية، ويعود تاريخ بعضها إلى الخمسينيات، عندما كانت هنالك طفرة في عمليات الاستكشاف العلمي، على خلفية توترات الحرب الباردة.

يعيش في روثيرا 100 شخص في الصيف الجنوبي. وهذا العدد يتضاءل ليصل إلى أكثر من 20 شخصا بقليل خلال فترة الشتاء المظلمة، عندما يحافظ طاقم عمل أساسي على جاهزية العمل في القاعدة.

الجمال الغريب لهذه القارة كان واضحا منذ اللحظة التي حطت الطائرة فيها، وكذلك هشاشتها. وكان أول ما وطئته أقدامنا حين كنا ننزل من الطائرة هو صينية عليها مادة للتعقيم، الموضوعة هناك لقتل أية كائنات حية غريبة ربما تكون قد جاءت معنا.

بينما كنا نمشي في طريقنا إلى المحطة، محدقين في المناظر البيضاء التي تومض، امتلأ الجو فجأة برائحة فاسدة وصوت ساخط من قطيع من الفقمة. طُلِب مني أن أبقى على بعد لا يقل عن خمسة أمتار من تلك المخلوقات، التي تعيش حياة أسعد من حيوانات الفقمة التي كانت تعيش في الماضي.

في الماضي كان يتم اصطياد الحيوانات المذكورة بإطلاق النار عليها، من أجل إطعام الكلاب التي تجر الزلاجات والتي كانت تعيش في القاعدة، إلى أن أدت بنود "معاهدة القطب الجنوبي" هناك، إلى شحن آخر تلك الكلاب إلى كندا في أوائل التسعينيات.

بعد وصولي بفترة قصيرة، قابلت كليم كولينز، مساعد وحدة جوية كان يعمل من وإلى روثيرا منذ العام 1984. وقال: "كنا نصطاد نحو 150 فقمة في كل عام"، موضحا كيف كان يتم تقطيع تلك الحيوانات لتكون طعاما للكلاب.

"كلما كان اللحم أكثر تعفنا، زادت محبة الكلاب له". لا يزال يطلق على الطعام في القاعدة أحيانا اسم "طعام البشر"، وهي بقية من الأيام حين كان يُفصَل عن طعام الكلاب.

أُخِذنا بسرعة إلى مجموعة مكثفة من جلسات الإحاطة المتعلقة بكيفية العيش – والنجاة - في تلك القاعدة: ما الذي يجب علينا ارتداؤه "أكثر مما تتصور، وقت الأكل "ما يصل إلى خمس مرات في اليوم في المقصف"، مكان النوم "مع غرباء في غرف ذات أسرة بطابقين"، وكيفية الدخول والخروج من كل مبنى بحيث يكون مكان ووجود كل شخص معروفا باستمرار.

كانت التوصيفات الوظيفية فضفاضة. كان المهندس يعطي دروسا في اليوجا. وتحول مرشدو الميدان إلى مدربين للتزلج على منحدر يقع خلف مدرج المطار.

وكانت هناك جولة سريعة للمحطة بقيادة الطبيبة، التي كانت أيضا تدير مكتب البريد.

وفي وقت لاحق عَرضت علينا كتلة من الرغوة على شكل مؤخرة إنسان لتعلمنا كيف نحقن شخصا ما بالمورفين، فيما لو اقتضت الحاجة ذلك.

الدراية الطبية الأساسية هي مطلب أساسي في مكان يستطيع الطقس أن يجعل عمليات الإنقاذ أمرا محفوفا بالمخاطر. طبيبة أمريكية اكتشفت أنها تعاني من سرطان الثدي في القطب الجنوبي في عام 1999، بأخذ خزعة من جسمها، بمساعدة لحام تدرَّب من خلال دس إبرة في تفاحة.

في كل مساء، يتواصل عمال اللاسلكي في برج المحطة مع علماء يخيمون في الميدان، على بعد مئات الأميال من القاعدة، لمعرفة أوضاعهم. وهنالك خارطة معلقة على الجدار لأوروبا عليها نقط تبين مدى بعد الموقع الذي يعمل فيه العلماء إن تخيل أحدهم أن روثيرا هي لندن.

هذا العام، أحد الرجال رسم القاع الجليدي بحجم إيطاليا. والبعض كان يجمع المعدات فيما يمكن أن يكون تركيا، وشخص آخر كان يقوم بحفر باطن الجليد في موقع من الممكن أنه ضمن الخليج العربي.

كثيرون كانوا يُنقَلون في طائرات لها زحافات جليدية، وكانت تهبط بطريقة تثير الهلع لدى المسافر العادي. مع عدم وجود مدرجات للاسترشاد بها، غالبا ما يتعين على الطيارين في القارة الطيران على مسافة منخفضة عدة مرات فوق منطقة هبوط محتملة، على أمل أن يكشف ضغط الزحافات الجليدية عن أي صدوع خفية قبل أن تلمس الأرض في نهاية المطاف.

حتى في ذلك الحين، السلامة ليست مضمونة. ذات مرة هبط طيار مخضرم يعمل لدى قسم القطب الجنوبي الأسترالي بأمان في عام 2016، لكنه لقي حتفه بعد النزول من الطائرة، حيث سقط في أحد الصدوع الخفية في الجليد القريب من المهبط.

أعلى نقطة في روثيرا مميزة بتقاطع محاط بلويحات لإحياء ذكرى الذين فقدوا أرواحهم عبر السنين. الطيارون الذين قتلوا في حادث تحطم طائرة. عامل المحطة الذي فُقد في ظروف جوية سيئة. والعلماء الذين انطلقوا في رحلة عبر البحر الجليدي لرؤية مستعمرة البطريق، ولم يعودوا أبدا.

كان العلماء تواقين لدراسة القارة القطبية الجنوبية منذ عشرينيات القرن التاسع عشر، عندما شاهد المستكشفون اللمحات الأولى من آخر قارة غير مكتشفة على سطح الأرض. تظل مذكرات أوائل الباحثين سجلا صارخا للصعوبات التي تنطوي على العمل في مكان يمكن لمتوسط درجات الحرارة أن تنخفض فيه إلى ما دون 60 درجة مئوية في الشتاء، وتصل سرعة الرياح إلى قوة الأعاصير، كما أن نحو 98 في المائة من الأرض مغطاة بجليد يصل سمكه إلى نحو 4.8 كيلومتر.

كتب عالم الحيوان آبسلي تشيري-جارارد، الذي انضم للبعثة المشؤومة بقيادة روبرت فالكون سكوت البريطاني، عن "رعب" الارتحال لأكثر من 100 كيلومتر خلال العواصف الثلجية الشتوية في الظلام في عام 1911 لجمع بيض البطريق.

اصطكت أسنانه وتهشمت بسبب البرد القارس. أحد زملائه كاد أن يفقد إحدى عينيه عندما تعرض لشرارة نار أصابته من موقد المخيم. كتب تشيري-جارارد قائلا: "أحمق من يذهب مرة أخرى إلى ذلك المكان. ليس من الممكن وصف ذلك".

التطورات التي تحققت في كل شيء بدءا من ملابس الغطس المضادة للماء إلى هواتف الأقمار الصناعية تعني أن علماء اليوم يعملون براحة أكبر، لكن إلى حد معين.

العمل في إحدى محطات هذه القارة ليس لضعاف القلوب في أي وقت، لكنه صعب خاصة في الشتاء، عندما يتسبب الظلام الجليدي في جعل عمليات الإخلاء مستحيلة ويمكن للمشاعر أن تتوتر.

يقول المؤرخون إنه في الستينيات قَتَل عالم سوفياتي زميلا له ببلطة لأنه كان يغش في لعبة الشطرنج، في حين أن أحد الأطباء في قاعدة تابعة للأرجنتين أحرق المحطة في عام 1983، ليفرض القيام بعملية إخلاء وإعادته إلى الوطن.

جيس ووكاب، امرأة متحمسة تبلغ من العمر 31 عاما وتحمل شهادة الدكتوراه في علم البيئة التطوري، ستتولى قيادة قاعدة روثيرا هذا الشتاء. ومن المعتقد أنها ستكون أول امرأة تقضي الشتاء في ثلاث من قواعد مركز الدراسات البريطانية للقطب الجنوبي، وستكون أول من يقود فريقا شتويا في قاعدتين، "كانت سابقا تدير محطة هالي التابعة للمملكة المتحدة".

أخبرتني قائلة: "هم يقولون إنها أسهل وظيفة في العالم إن لم تحدث أي مشكلة". مسؤولياتها هي منذ الآن تراوح بين التوسط في مشاكل الموظفين إلى تنظيم قوارب الشحن وتحديد الأسعار في المقصف.

عندما سألتُ ما الذي يبقيها مستيقظة في الليل، قالت: "أي نوع من أنواع الحوادث الكبرى التي تشمل حالة وفاة".

على الرغم من أن وجود العاملات ليس بالأمر النادر تماما في المحطة، إلا أنهن أقل عددا من الرجال. لم تنضم النساء إلى طواقم العمل التي تعمل في فترات الشتاء في روثيرا إلا في أواخر التسعينيات، والذي كان، كما يذكر أحد الباحثين بامتعاض، "بعد سنوات قليلة فقط من مغادرة الكلاب".

التمييز على أساس الجنس موجود أيضا. قبل بضعة أشهر، قيل للدكتورة ووكاب إنه بسبب عدم وجود الكثير من النساء في فريق عملها خلال فترة الشتاء، "سيكون الأمر صعبا على العاملات في فترة الشتاء"، لكنها أجابت قائلة: "نحن لسنا سلعة، بل نحن هنا لنؤدي عملنا".

مع ذلك، واجَهَتْ أمورا أسوأ بكثير. فقد أمضت في السابق أكثر من عام وهي تعمل مساعدة ميدانية في محطة بعيدة تابعة للمركز البريطاني في جزيرة بيرد، قبالة جزيرة ساوث جورجيا.

في أحد الأيام، رأت طائر مازور عملاقا مع إشارة على قدمه تحتاج إلى القراءة. زحفت نحو الطائر في الوقت الذي كان يأكل فيه الطعام الموجود في فتحة الشرج لحيوان فقمة ميت.

بينما كانت تقترب، جفل الطائر وقفز فوق رأسها مباشرة. وصرخت في اللحظة التي تقيأ فيها كمية من براز الفقمة المتعفنة، التي سقطت مباشرة في فمها المفتوح. قالت: "كان ذلك أسوأ شيء تعرضت له في حياتي". كان من السهل تصديقها.

التاريخ الوحشي للقارة القطبية الجنوبية محفور في أسماء معالمها البارزة: رأس خيبة الأمل، وشرم السخط، وخليج التدمير، وجزيرة الأوهام.

لا غرابة في أن الكثير من أجزاء القارة بقيت غامضة لفترة طويلة. ولم يتم إعداد أول خارطة دقيقة بشكل كبير إلا في عام 1983. دائما ما كانت المملكة المتحدة تعتقد أن أعلى جبل في الجزء المخصص لها من القارة كان جبل جاكسون، إلا أن الباحثين في المركز البريطاني قالوا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إن بيانات جديدة من القمر الصناعي أظهرت أنه كان في الواقع جبل هوب، الذي كان أعلى بـ 55 مترا.

عادة ما يخلط الناس بين القطب الجنوبي والقطب الشمالي، فالأخير محيط محاط باليابسة التي يبلغ عدد سكانها الدائم نحو أربعة ملايين نسمة. أما القطب الجنوبي فهو قارة محاطة بالماء، وعدد سكان متغير يمكن أن يرتفع إلى نحو 10 آلاف نسمة في الصيف ويهبط إلى نحو ألف نسمة في الشتاء. يزورها أكثر من 35 ألف سائح في كل عام، وكثير منهم لا ينزل من القارب أبدا.

حتى هذا القرن، كنا نعرف معلومات عن شكل الجليد الموجود على كوكب المريخ أكثر مما كنا نعرف عن القارة القطبية الجنوبية. الأقمار الصناعية التي يمكنها بالتفصيل قياس القمم الجليدية الموجودة على الكوكب الأحمر "المريخ" أطلقت في عام 1996 - قبل سبع سنوات من انطلاق مهمة مماثلة لكوكب الأرض.

قال أندرو شيبارد، أستاذ في جامعة ليدز كان قد جاء إلى روثيرا في طريقه لدراسة مدى سرعة ارتفاع مستويات البحار عالميا، في الوقت الذي تفقد فيه القارة جليدها: "يبدو الأمر جنونيا، لكن ذلك ما كانت عليه الأمور حينئذ".

قبل فترة ليست بالطويلة، كان يمكن أن يبدو مثل هذا السؤال غريبا. التقارير الأولى الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي التي يبلغ عمرها 30 عاما، هي المعيار الذهبي للبحوث المناخية، أشارت إلى أنه كان من المحتمل أن تكتسب القارة جليدا في الوقت الذي يزداد فيه دفء الغلاف الجوي، لأن ارتفاع درجات الحرارة من شأنه أن يتسبب في المزيد من سقوط الثلوج في القطبين.

بدأت تلك الفكرة في التغير في مطلع القرن الحادي والعشرين عندما تعلم العلماء كيفية الكشف عن التغييرات في الغطاء الجليدي بشكل أكثر دقة بكثير، وكشفت صور الأقمار الصناعية عن سلسلة من الانهيارات المذهلة لبعض المسطحات الجليدية العائمة التي تقع عند حافة القارة.

هذه المسطحات الجليدية، خلافا للطبقات الجليدية، هي كتل كبيرة عائمة تتشكل في الوقت الذي ينتشر فيه جليد اليابسة على سطح المحيط.

وفي الوقت الذي يزداد حجمها، تظهر في النهاية الجبال الجليدية على الحواف، على الرغم من أنها لا تكون دائما بالحجم العجيب للكتلة التي انشقت عن المسطح الجليدي لارسن سي في تموز (يوليو) الماضي، التي كان حجمها بحجم ولاية ديلاوير.

وحيث إنها عائمة، لا تعمل تلك المسطحات الجليدية بنفسها على رفع مستويات البحر عندما تنفصل "فكر مثلا كيف لا تنسكب الكولا من الكأس بعد ذوبان مكعبات الثلج الموجودة في الكأس".

أدرك العلماء تدريجيا أن تلك المسطحات تبدو كأنها سدادات أبواب عملاقة، تحد من معدل تدفق الجليد من اليابسة إلى البحر، الذي يؤدي فعلا إلى ارتفاع مستويات البحر.