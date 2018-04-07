تسلق جبال الديون «1 من 3»

بعد ما يقرب من عقد من بداية الأزمة المالية العالمية، لا يزال الدين القومي في الاقتصادات المتقدمة من أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، إذ يبلغ 104 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط. ففي اليابان، تبلغ النسبة 250 في المائة وفي اليونان ما يقرب من 200 في المائة وفي إيطاليا والبرتغال، يتجاوز الدين 120 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ودون تدابير لخفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات، لن يزداد الأمر إلا سوءا. وبعد أن تتخلى البنوك المركزية عن التدابير النقدية الاستثنائية التي اعتمدتها للتصدي للأزمة، فإن أسعار الفائدة ستزيد لا محالة عن أدنى مستويات وصلت إليها على الإطلاق. وهذا يعني أن مدفوعات الفائدة ستلتهم جزءا كبيرا من الإنفاق الحكومي، ما سيترك نقودا أقل لتقديم الخدمات العامة أو اتخاذ تدابير لتأمين النمو الاقتصادي طويل الأجل، مثل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم. وستصبح خدمة الدين عبئا رئيسا.

ولكن ما أفضل طريقة لخفض الدين إلى مستويات قابلة للاستمرار؟ فقد تجدد الاهتمام بهذا السؤال منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، عندما أدى الإنفاق الحكومي لدعم النمو ومساعدة العاطلين إلى زيادة عجز الموازنات إلى أعلى مستويات لها بعد الحرب. ويزعم بعض الاقتصاديين أن خفض الإنفاق أفضل علاج لاستعادة صحة المالية العامة. وعلى العكس من ذلك، يصر آخرون على أن خفض الإنفاق يلحق ضررا ذاتيا لأنه يضر بالنمو الاقتصادي. ويطالبون بمزيد من الإنفاق الحكومي لتنشيط الاقتصاد الضعيف.

ولفهم هذه المسألة، من المفيد إلقاء نظرة على رياضيات خفض الدين. والرقم ذو الصلة في هذه الحالة ليس المبلغ الكلي للدين، ولكن نسبة الدين إلى الدخل القومي، أو إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس للموارد التي يمكن أن يستخدمها الاقتصاد لسداد دينه. وهناك طريقتان لخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي. والطريقة الأولى: هي خفض حجم عجز الموازنة "عن طريق خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات"؛ والطريقة الثانية: هي توسيع حجم الاقتصاد. ومن الناحية المثلى ستخفض الحكومات العجز وتنتقل إلى فوائض أولية "أي، المقدار الذي تزيد به الإيرادات الضريبية عن الإنفاق، صافي الفائدة" بطريقة لا تضر بالنمو. وإذا تسببت السياسات الموجهة نحو خفض العجز في كساد عميق أيضا، فإنها ستؤتي بنتائج عكسية: سيؤدي الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي إلى زيادة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على الرغم من الجهود المبذولة لخفض العجز.

وما السياسات المرجح أن تؤدي إلى انخفاض أكبر في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي؟ فقد تناول عدد من الدراسات هذا السؤال منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي ملخصا Alesina and Ardagna على الأقل "تقدم دراسة 2013 للدراسات السابقة" وقررنا أن نتناول هذه المسألة مرة أخرى باستخدام منهجية جديدة ومجموعة أكبر بكثير من البيانات تغطي 16من بين 35 بلدا من بلدان منظمة التعاون، والتنمية في الميدان الاقتصادي بين عامي 1981 و2014 بما في ذلك كندا واليابان والولايات المتحدة ومعظم بلدان أوروبا ما عدا دول ما بعد عهد الشيوعية. ويركز تحليلنا على نحو ثلاثة آلاف و500 تغير في السياسات موجهة نحو خفض العجز إما عن طريق رفع الضرائب أو عن طريق خفض الإنفاق. واستبعدنا تدابير المالية العامة التي تهدف إلى تحقيق استقرار الناتج ــ مثل، خفض الإنفاق لتهدئة فورة النشاط الاقتصادي ــ لأن مثل هذه التدابير تعتمد على حالة الاقتصاد وبالتالي لا تمثل تغيرات خارجية في السياسات.

ويجدر التأكيد على أن دراستنا تركز على مجموعة محدودة نسبيا من الاقتصادات المتقدمة. وستكون لسياسات التقشف انعكاسات مختلفة في الاقتصادات النامية التي لديها حكومات أصغر بكثير. وثانيا، فإننا نهتم بالمسائل قصيرة الأجل ونترك جانبا المسائل طويلة الأجل مثل الأثر على المعاشات التقاعدية للسكان المتزايدة أعمارهم. وأخيرا، فإننا لا نتناول الجانب المعاكس للتقشف ــ السياسات التوسعية مثل خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق.

وعند دراسة هذه الفترات، أدركنا أن التحولات في سياسة المالية العامة عادة ما تأتي في شكل خطط متعددة السنوات تعتمدها الحكومات بهدف خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على مدى فترة من الزمن ــ عادة ما تكون من ثلاث إلى أربع سنوات. وبعد إعادة بناء هذه الخطط، قمنا بتقسيمها إلى فئتين: خطط قائمة على النفقات تتألف معظمها من خفض في الإنفاق، وخطط قائمة على الضرائب تتألف معظمها من زيادات في معدلات الضرائب.

ونخلص إلى نتيجة تختلف عن النظرية الكينزية الأساسية، التي تفيد بأن خفض الإنفاق يؤدي إلى حالة من الكساد مقارنة بالزيادات الضريبية. وعلى العكس، تؤكد دراستنا أن الخطط القائمة على النفقات أقل ضررا بالنمو من الخطط القائمة على الضرائب.

وعلى وجه التحديد، وجدنا أن الخطط القائمة على النفقات ترتبط في المتوسط بانخفاضات صغيرة جدا في النمو: الخطة التي تبلغ قيمتها 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي تؤدي إلى خسارة تبلغ نحو نصف نقطة مئوية مقارنة بمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي للبلد. واستمرت خسارة الناتج في العادة أقل من سنتين ... يتبع.