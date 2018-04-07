زيادة الإيرادات وتحصيل الضرائب

يحصل الاقتصاد النامي في العادة على 15 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي في شكل ضرائب، مقارنة بنسبة 40 في المائة في الاقتصاد المتقدم العادي. وتعد القدرة على تحصيل الضرائب أمرا أساسيا لقدرة البلد على تمويل الخدمات الاجتماعية، مثل: الصحة والتعليم، والبنية التحتية الحيوية، مثل: الكهرباء والطرق والسلع العامة الأخرى. وفي ضوء الاحتياجات الهائلة للبلدان الفقيرة، يعرض هذا المستوى المنخفض من تحصيل الضرائب التنمية الاقتصادية للخطر.

فكيف يمكن لصناع السياسات التصدي لهذا التحدي؟ نحصل على بعض الإجابات من خلال عمليات الإصلاح الناجحة بين عامي 2004 و2015 في خمسة من الاقتصادات منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة - التي حققت بعضا من أكبر مكاسب الإيرادات بعد الإصلاح الضريبي. فتبين تجارب هذه المجموعة المتنوعة من البلدان - كمبوديا وجورجيا وغيانا وليبيريا وأوكرانيا - أنه بصرف النظر عن القيود التي تواجهها البلدان، فإنها تستطيع تعزيز قدرتها على تحصيل الإيرادات الضريبية عن طريق اتباع استراتيجيات إصلاح تتسم ببعض السمات المعينة. ونركز في هذا المقال أساسا على جورجيا. وعن طريق تحليل ما الذي حقق نجاحا في هذا البلد، يمكن أن نستخلص دروسا بشأن الاستراتيجيات التي يمكن أن تنظر فيها البلدان الأخرى.

وتعطينا جورجيا مثالا مدهشا عن عملية الإصلاح الناجحة للإيرادات الضريبية. فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، عانت الحكومة في تحصيل الإيرادات الضريبية.

وبحلول عام 2003، كان الفساد المستشري الذي ينطوي على التهرب الضريبي، والخصومات الضريبية غير المشروعة، وسرقة الإيرادات الضريبية الحكومية قد تركت الماليات العامة مثقلة بالأعباء. ولم تعد الحكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين الحكوميين وأصحاب المعاشات التقاعدية، حتى إن كانت الرواتب والمعاشات التقاعدية منخفضة جدا.

وتحقق الإصلاح الضريبي واسع النطاق في جورجيا في أعقاب ثورة الزهور في عام 2003 التي كلفت الحكومة الجديدة بإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد المستشري. واعتمد قادة البلد الجدد سياسة عدم التسامح المطلق إزاء الفساد، وبدأت الثقافة تتغير جنبا إلى جنب مع القوانين. فقد أدى قانون الضرائب المعدل الذي صدر في عام 2004 إلى تبسيط النظام الضريبي وتخفيض المعدلات وإلغاء مجموعة من الضرائب المحلية البسيطة التي كانت تولد إيرادات ضعيفة "على التلوث وألعاب القمار، مثلا". ولم يتبق إلا سبع ضرائب من أصل 21 ضريبة، وانخفضت معدلات كثير منها.

وتم الاستعاضة عن معدلات ضريبة الدخل الشخصي التصاعدية (12 إلى 20 في المائة) بضريبة ثابتة قدرها 20 في المائة، وتم تخفيض معدل ضريبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي من 33 إلى 20 في المائة ثم ألغيت تماما بعد ذلك. وفرضت ضريبة ثابتة على دخل الشركات قدرها 15 في المائة، وتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 18 في المائة. وتم تعويض الإيرادات التي فقدت نتيجة انخفاض المعدلات الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وامتثال أفضل وإنفاذ أكثر صرامة.

وسهلت الحكومة أيضا عملية دفع الضرائب بتطبيق تدابير، مثل النظام الإلكتروني لتقديم الإقرار الضريبي. وبهذه الطريقة، أدت التكنولوجيا إلى تحسين الكفاءة وقللت فرص الفساد. وبالتوازي مع ذلك، خفضت الحكومة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لبدء أي مشروع تجاري، ما أدى أيضا إلى توليد مزيد من الإيرادات الضريبية.

ويعد التحسن في قدرة البلد على تعبئة الإيرادات بين عامي 2004 و2011 مثيرا للإعجاب، نظرا للانخفاض الحاد في معدلات الضرائب. وبحلول عام 2008، ارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الناتج المحلي في جورجيا بمقدار الضعف، لتصل إلى 25 في المائة.



الدروس المستفادة من الإصلاح الضريبي

ما الذي نتعلمه من تجربة جورجيا حول أفضل طريقة لزيادة الإيرادات الضريبية؟ وفي حين أنه لا يوجد حل يناسب جميع البلدان، فهناك عدد قليل من الدروس التي يمكن استخلاصها من حالة جورجيا، وكذلك من تجربة البلدان الأربعة الأخرى.

وضع مهمة واضحة: غالبا ما تنجح الحكومات التي لديها صلاحيات واضحة بشأن إصلاح النظام الضريبي. ولم يكن الإصلاح الضريبي الشامل في جورجيا ممكنا إلا بعد أن وصل البلد إلى درجة عالية من الاختلال، ما أدى إلى قيام الثورة. وبالمثل، كانت الثورة البرتقالية في أوكرانيا عام 2004 عاما حافزا للإصلاح الضريبي. وفي عام 2003، شرعت ليبيريا في عملية إصلاح بعد انتهاء الحرب الأهلية.

تأمين التزام سياسي رفيع المستوى وضمان مشاركة كل الأطراف المعنية: ففي حين أن الولاية الواضحة ضرورية، فإنها ليست كافية. فكثير من الحكومات المنتخبة الجديدة لها مثل هذه الولاية، ولكن لا تجري كلها إصلاحات. ولذلك، هناك حاجة إلى التزام سياسي على أعلى مستوى ومشاركة واسعة النطاق. ويزيد الحوار الاجتماعي من احتمالية تنفيذ الإصلاحات واستمراريتها. ويمكن أن يساعد التواصل الفعال مع الأطراف المعنية الذي يركز على المنافع المتوخاة من الإصلاحات في التغلب على مقاومة أصحاب المصالح الأخرى. وقد ثبت أن تعويض الخاسرين هي أداة فعالة في كسب التأييد العام لمبادرات الإصلاح الضريبي.