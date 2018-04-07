فيروس المعدة يبعد ميليجان

أربك الأسترالي مارك ميليجان لاعب فريق الأهلي لكرة القدم، المدرب سيرجي ريبروف، قبل نزال الهلال، اليوم في الجولة الـ 25 في الدوري السعودي للمحترفين، بـ 24 ساعة، حيث شارك في أجزاء من التدريبات أمس قبل أن يغادر إلى المستشفى جراء معاناته من ألم في البطن.وأثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها مليجان وجود فيروس في المعدة، تعرض له نظير تنقلات اللاعب الأخيرة سواء مع منتخب بلاده أو الأهلي، حيث أعطي العلاج اللازم وتوجه إلى معسكر الفريق الذي يستعد لخوض النزال الحاسم.

وأوضحت مصادر أن مشاركة ميليجان من عدمها لن تتضح إلا قبل النزال بساعات، أي حال تأكد ريبروف من تعافيه الكامل من المرض، أو حال قرر قدرته على المشاركة.