القمباز ضاحكا: «صار مطر وجانا غبار» على المنشطات

تخوض فرق الدوري السعودي للمحترفين الجولتين الأخيرتين بما فيهما مباريات ملحق الصعود والهبوط، ومباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لفرق الدرجة الأولى دون أي وجود لفرق اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور صالح القمباز رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أنه لم يطرأ أي تغيير منذ 29 من آذار (مارس) الماضي على وجود اللجنة في المباريات، وقال، "لن نوجد فيما تبقى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين المتبقية، فيما سنواصل عملنا مع المنتخب السعودي لكرة القدم، والوجود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وباقي الرياضات الأخرى".

وحول غيابهم عن مباراة الأهلي والهلال اليوم التي قد يحسم بها الدوري السعودي للمحترفين، طالب القمباز بتوجيه السؤال لرابطة دوري المحترفين السعودي، واتحاد القدم، وقال، "كان هناك اتفاقية معنا لفحص اللاعبين وألغوها، هذا هو قرارهم، هم اللجنة المنظمة وهم المسؤولون وليست مسؤوليتنا".

وحول ردة فعل الرابطة واتحاد القدم بعد تصريحه الأخير، وهل تواصلوا معه، ضحك وقال "صار مطر، جانا غبار شوي، هذا اللي صار"، وزاد "لا حول ولا قوة إلا بالله، أنتم الصحافة تحبون الإحراج".

وكشف القمباز أنه وصل مع الرابطة والاتحاد إلى نقطة إيقاف الاتفاقية، وقال، "ما الذي سيستجد، كون هناك مباراة مهمة أن يغيروا رأيهم، لا اعتقد أن هذا هو المقياس، المبدأ غير كذلك"، مشددا "المباريات المهمة عادة يكون اللاعبون متوقعين وجود فحص المنشطات لذلك سيكونون في حالة حذر أكثر".

وسعت "الاقتصادية" خلال اليومين الماضيين إلى التواصل مع محمد الشيخ المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي، ومسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، لكن دون تجاوب منهما.