البورصة المصرية تخسر 1.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 1.1 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 973 مليار جنيه.

وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فهبط "مؤشر إيجي اكس 30" بنسبة 0.23% ليبلغ مستوى 17411 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي اكس 70" بنسبة 0.62% ليبلغ مستوى 866 نقطة، وسـجـل مـؤشـر "إيجي اكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.01% ليبلغ مستوى 2239 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 11.7 مليار جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 3.270 مليون ورقة منفذة على 220 ألف عملية.

ونوه بأن تعاملات المصريين استحوذت على 69.65% من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 17.28%، والعرب على 13.08%، بعد استبعاد الصفقات.

وأفاد التقرير أن تعاملات الاجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 358.76 مليون جنيه، لافتاً إلى أن العرب سجلت صافي شراء بقيمة 12.65 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 35.76% من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفـراد بنسبة 64.24%، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 72.41 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 144 مليون جنيه، وإن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 133 ألف سند.