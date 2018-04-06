استقرار معدل البطالة في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الاتحادي الأمريكي اليوم الجمعة استقرار معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال آذار/مارس الماضي عند مستوى 1ر4% وذلك للشهر السادس على التوالي. يذكر أن معدل البطالة يستقر عند 1ر4% منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي وهو أقل مستوى لمعدل البطالة في الولايات المتحدة منذ عام .2000 وبحسب البيانات أضافت الولايات المتحدة 103 آلاف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي، في حين أشار المكتب إلى نمو التوظيف في قطاعات التصنيع والرعاية الصحية والتعدين. وذكر مكتب إحصاءات العمل أن متوسط أجر الساعة لجميع العاملين في القطاع الخاص خارج القطاع الزراعي ارتفع الشهر الماضي بواقع 9 سنتات إلى 74ر26 دولار للساعة الواحدة. وارتفع متوسط أجر الساعة خلال عام بواقع 75 سنتا أي بنسبة 9ر2% سنويا. في الوقت نفسه تعتمد بيانات معدل البطالة على مسح حكومي طويل المدى للأسر الأمريكية. ويتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة باطراد منذ وصوله إلى أعلى مستوى له عام 2009 مسجلا 10%.