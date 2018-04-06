الوظائف في أمريكا تسجل أقل زيادة في ستة أشهر والأجور ترتفع

أضاف الاقتصاد الأمريكي أقل عدد من الوظائف في ستة أشهر في مارس مع انحسار التأثير الإيجابي الناتج عن اعتدال درجات الحرارة، لكن زيادة في مكاسب الأجور تشير إلى تحسن سوق العمل وهو ما سيسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بمواصلة زيادة أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زاد 103 آلاف وظيفة الشهر الماضي في الوقت الذي انخفضت فيه الوظائف في قطاعي التشييد ومتاجر التجزئة. وهذه أقل زيادة منذ سبتمبر الماضي وتأتي بعد قفزة بلغت 326 ألف وظيفة في فبراير شباط.

ونمو الوظائف في مارس دون المتوسط البالغ 202 ألف في الأشهر الثلاثة السابقة، ويماثل تقريبا عدد الوظائف البالغ 100 ألف وظيفة الذي يتعين على الاقتصاد توفيرها لمواكبة نمو أعداد السكان الذين هم في سن العمل.

واستقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة للشهر السادس على التوالي، حتى مع خروج أشخاص من قوة العمل. كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يضيف الاقتصاد 193 ألف وظيفة الشهر الماضي وأن ينخفض معدل البطالة إلى 4.0 بالمئة.

وارتفع نمو الأجور قليلا في مارس. وارتفع متوسط الأجر في الساعة ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 0.1 بالمئة في فبراير. ودفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.7 بالمئة من 2.6 بالمئة في فبراير.