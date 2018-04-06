روسيا بصدد تقييد تطبيق المراسلة "تيليجرام" على خلفية مخاوف من الإرهاب

تسعى السلطات الروسية للحد من استخدام تطبيق المراسلة تيليجرام في معركة مستمرة بشأن استخدام تكنولوجيا تشفير البيانات.

وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور"، اليوم الجمعة، إنها قدمت طلبا إلى محكمة في موسكو لتقييد الوصول إلى تطبيق المراسلة الشهير، والمستخدم على نطاق واسع.

وطالبت وكالة الاستخبارات الرئيسية، وهي جهاز الأمن الاتحادي، بالحصول على إمكانية الوصول إلى البيانات المشفرة بواسطة خدمة المراسلة، قائلاً إن الإرهابيين يستخدمون تطبيق تيليجرام.

ورفض بافل دوروف مؤسس تيليجرام منح السلطات إمكانية الوصول إلى البيانات المشفرة في التطبيق. وأوضح تطبيق تيليجرام أن مطالب السلطات غير دستورية.

