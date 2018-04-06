الأمير تشارلز يدفع من أجل "الاقتصاد الأزرق" وحماية الحاجز المرجاني

دفع الأمير تشارلز من أجل استدامة الاقتصاد الأزرق، داعيا إلى وضع الحاجز المرجاني العظيم في قلب تلك الخطة لتسخير محيطات العالم من أجل النمو الاقتصادي.

وقال تشارلز اليوم الجمعة خلال مقابلة مع مجلة "أستراليان فاينانشال ريفيو": إن "الحاجز المرجاني العظيم ليس فقط أحد أهم مناطق الجذب السياحي في أستراليا، ولكنه أيضًا أحد أكثر النظم البيئية حيوية على كوكب الأرض".

وتابع أن التأثيرات المشتركة لحالات الابيضاض المرجاني المستمرة و "الأضرار المتزايدة لتغير المناخ" خلال الاعوام الأخيرة كان لها تأثير شديد على الشعاب المرجانية.

وقال الأمير تشارلز "إننا حقا في مفترق طرق في قدرتنا على حماية، ليس فقط، الحاجز المرجاني العظيم، بل غالبية الشعاب المرجانية في العالم، ولذلك فان القرارات التي ستتخذ خلال العقد المقبل ستحدد مصيرهم بالتأكيد".

ويعد الحاجز المرجاني ، واحد من أكثر النظم البيئية تنوعا من الناحية البيولوجية على كوكب الأرض، من أهم مناطق الجذب السياحي في أستراليا ، حيث يدر حوالي 6.4 مليار دولار سنويًا.