"روش" للصناعات الدوائية تستحوذ على "فلاتيرون هيلث" مقابل 1.9 مليار دولار

استكملت شركة روش السويسرية للصناعات الدوائية صفقة الاستحواذ على شركة "فلاتيرون هيلث" الأمريكية المتخصصة في جمع البيانات عن مرض السرطان مقابل 1.9 مليار دولار.

وقالت روش في بيان اليوم الجمعة إن "هذه الصفقة تسمح للشركتين بتسريع وتيرة التقدم نحو التوصل إلى رعاية صحية فردية لمرضى السرطان قائمة على توافر البيانات".

وتأسست "فلاتيرون هيلث" ومقرها نيويورك عام 2012 بواسطة اثنين من رواد الأعمال هما نات تيرنر وزاك واينبرج بغرض جمع البيانات بشأن مرضى السرطان وتوصيلها إلى الجهات البحثية والطبية.

ومن بين المستثمرين في فلاتيرون هيلث شركة "جوجل فنتشرز" المملوكة لشركة ألفابيت، وهي الشركة الأم لمحرك البحث الشهير جوجل.

وبموجب الصفقة، سوف تبقى روش وفلاتيرون هيلث كيانين منفصلين، مع الحفاظ على سرية سجلات المرضى، حسبما أكدت روش من مقرها في مدينة بازل.