نوفاك: التعاون مع دول أوبك قد يستمر لفترة غير محدودة

رفض وزير الطاقة الروسي وضع إطار زمني للتعاون بين الدول النفطية المنضوية في اتفاقية "أوبك +"، وقال إن التعاون مع دول منظمة الدول المصدرة للنفط يمكن أن يستمر لفترة غير محدودة بحسب روسيا اليوم . وأوضح ألكسندر نوفاك للصحفيين اليوم : "يمكننا إطلاق اتفاقية غير محدودة، فعلى سبيل المثال لدينا منتدى الدول المصدرة للغاز (منظمة دولية تضم أكبر مصدري الغاز في العالم)، والذي يعمل منذ عام 2009، وعند إنشائه لم نقل إنه تأسس لمدة 10 سنوات فقط، والوضع مماثل مع (أوبك+)". وأضاف أن التعاون بين الدول المنتجة في إطار "أوبك +" أصبح واقعا، وبات أشبه بمنظمة تعقد اجتماعات دورية لمناقشة سير الاتفاقية، مشددا على أن شكل التعاون المحتمل بين الدول من خارج وداخل "أوبك" ما زال قيد المناقشة، وأن خيار إنشاء منظمة جديدة هو أحد الخيارات المطروحة. واتفقت دول منتجة للنفط من داخل وخارج "أوبك" في نهاية 2016 على تقليص الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا عن مستواه في أكتوبر 2016 بهدف دعم أسعار النفط المتدنية، وتمتد الاتفاقية إلى نهاية العام الجاري. وأعرب المشاركون في الاتفاقية مرارا عن فكرة أن تصبح "أوبك +" مراقبا لسوق النفط، وأن التعاون بين الدول المشاركة يجب أن يستمر، ومن جهتها دعت لجنة المتابعة الوزارية المنبثقة عن الاتفاقية للنظر في مسألة إضفاء طابع تنظيمي على الدول المشاركة أي إطلاق منظمة.