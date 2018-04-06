محمد بن سلمان لـ "التايم" : عداء إيران وإسرائيل لايجعل من الأخيرة حليفة للمملكة.. والسعودية لا تقرر بالنيابة عن الفلسطينيين

أكد الأمير محمد بن سلمان أن النظام الإيراني هو العدو الأكبر في المنطقة وليس الطائفة الشيعية، فالمملكة لديها العديد من المدارس الشيعية منذ تأسيسها وهم يمارسون حقوقهم كمواطنين سعوديين ويعيشون حياتهم الطبيعية. وقال ولي العهد خلال لقائه مع مجلة "التايم" الأمريكية أن ايران ليست الخطر الأكبر للسعودية ولكن اذا لم نتعامل معهم، ستتحول إلى خطر أكبر في يوم من الأيام.

وأوضح ولي العهد أن غالبية دول المنطقة تتشارك في العداء مع إيران وليس العلاقة مع إسرائيل، وموقف المملكة واضح مع إسرائيل، وإيران هي التي اختارت أن تكون العدو الأول. والسعودية لا تقرر بالنيابة عن الفلسطينيين، فما يتوافق عليه الشعب الفلسطيني سندعمه بالكامل، وكما قال الملك سلمان أهل فلسطين أدرى بشعابها.

ووصف ولي العهد الشأن السوري بناء على الحالة على الأرض وما توفره المعطيات وفقا لمواقف دول عالمية كأمريكا وروسيا، وقد كانت الولايات المتحدة تصر على رحيل الأسد بينما هي الآن تغض النظر عن ذلك، وتهدد بسحب قواتها من سوريا. كما أن ما ذكره ولي العهد يقصد به ان بشار مازال موجودا نظرا لما حصل في السابق بعدم توصل المجتمع الدولي الى حل ينقذ سوريا من الوضع الراهن، وسياسية المملكة لا تدعم وجوده ولكن هذا هو الواقع.

وعن الشأن اليمني أكد ولي العهد أن التحالف العربي في اليمن لا يهاجم إلا الانقلابيين وفي أماكن الصراع التي ينطلقون منها وليس على صنعاء مثلا التي تكتظ بالمدنيين العزل ورغم هذا يتحصن بها الحوثي. ولولا تدخل التحالف العربي في اليمن لتكررت مأساة داعش في العراق ولأحتاج العالم 20 سنة ليقضي على القاعدة في اليمن وستتطلب تحالف أكثر من 60 دولة للقضاء عليها.

وفي الشأن المحلي أكد الأمير محمد بن سلمان أن الإسلام مختلف تماما عن كل ما يحاول المتطرفون الترويج له اليوم. ففي الدولة السعودية الأولى، كانوا يحاولون توجيه الناس ليعبدوا الله، وليس عبادة نخلة، فقد كان الناس في ذلك الوقت يعبدون النخل لحاجاتهم الحياتية المباشرة كأن يرزقوا بطفل على سبيل المثال. وقد حاول المتطرفون الترويج إلى أن الدولة السعودية الأولى ستعود من أجل أن يروجوا لأفكارهم، وهذا ما كانوا يعملون على بنائه بعد عام 79، خصوصا أنهم اختطفوا النظام التعليمي وكثيرا من المجالات للتلاعب بذلك.

وذكر ولي العهد أن المملكة أثبتت أنها استشرفت خطر الارهاب قبل وقوعه، عندما طالبت بالقبض على بن لادن منذ التسعينيات وقبل أحداث 11 سبتمبر بـ 10 سنوات عندما كانت هناك أصوات في الغرب تبرر لبن لادن فعله بأنه حرية تعبير.