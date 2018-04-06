ولي العهد لـ "التايم" : السعودية ينتظرها مستقبل مشرق .. ولم تستغل سوى 10 % من قدراتها في السنوات الماضية فقط

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الاقتصاد السعودي سينمو بفعل مشاريع عديدة. وقال ولي العهد خلال لقائه مع مجلة "التايم" الأمريكية أنه سيتم خلق وظائف كثيرة للسعوديين، والأولوية دائما للتوطين متى ما كان المواطن السعودي مؤهلا.

وذكر الأمير محمد بن سلمان أن السعودية أمام مشروع غير مسبوق للطاقة الشمسية ستستفيد منه بتوفير 40 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي بـ 20 مليار دولار، ما سيخلق عدد هائل من الوظائف للسعوديين يبلغ 100 ألف وظيفة.

وكشف ولي العهد خلال اللقاء أن المملكة ينتظرها مستقبل مشرق، مؤكدا أنها لم تستغل من قدراتها في السنوات الماضية سوى 10% ولديها 90% متبقية لتحققها.

وعن مجالات الطاقة قال ولي العهد أن السعودية تعمل على تنويع مصادر دخلها، إلا أن الطلب على النفط سيظل مرتفعا إلى 2030 حسب التقديرات المتحفظة وسيزداد الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 120 مليون برميل.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن مكامن القوة السعودية لم تعد في تصدير النفط فحسب، بل في تكرير النفط والمواد والحركة والنقل والمعادن والغاز وهو ما يعني انها تسير في الطريق الصحيح نحو استراتيجية تنويع مصادرها وزيادة دخلها.

وألمح ولي العهد خلال حديثه أن السعودية تضع التعليم في مقدمة أولوياتها وتخطط لأن يكون ترتيب جودة التعليم في السعودية ما بين 20 إلى 30 من أفضل نظام تعليمي في العالم للعام المقبل.