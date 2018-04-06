فائض التشغيل لـ "سامسونج للالكترونيات" يسجل رقما قياسيا عاليا في الربع الأول

ذكرت شركة سامسونج للالكترونيات، اليوم الجمعة، أن فائض التشغيل للشركة في الربع الأول حقق رقما قياسيا آخرا بزيادة بنسبة 58ر57% عما جاء في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان فائض التشغيل يقدر بأن يصل إلى 6ر15 تريليون وون(6ر14مليار دولار) خلال الفترة من كانون ثان/ يناير- آذار/مارس، مقارنة مع 89ر9 تريلون وون قبل عام واحد، وفقا لما ذكرته الشركة الكورية الجنوبية العملاقة في تقريرها الإرشادي.

وارتفعت المبيعات بنسبة 69ر18% وصولا إلى 60 تريليون وون، مقارنة مع 5ر50 تريليون وون في الربع الذي سبقه عام .2017

وتراوح فائض التشغيل فوق توقعات السوق بـ5ر14 تريليون وون والذي وضعته شركة يونهاب أنفوماسك، الذراع المالي لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال المحللون حول الفترة من كانون ثان/يناير-آذار/مارس عام 2018، إن سامسونج يمكن أن تحقق مكاسب أفضل من الرقائق والأجهزة المتناقلة مقارنة مع العام الذي سبقه.

وفي الربع الأول من عام 2017، فإن قسم جهاز " سولوتشون " الذي يغطي الرقائق ، حقق 59ر7 تريليون وون من فائض التشغيل، وتلاه تكنولوجيات المعلومات وجهاز الموبايل 07ر2 تريليون وون خلال الفترة.

وجاء في التقرير الأخير لبيانات الاستثمار المالي أن قطاعي تكنولوحيات المعلومات والموبايل يمكن أن يحققا أرباح تشغيل بقيمة 3 تريليون وون (في الربع الأول من 2018) بفضل الأداء الجديد في مبيعات هاتف جالاكسي أس9 الذي يتوقع أن تبلغ مبيعاته 10 ملايين وحدة.

وبلغ سعر الأسهم لسامسونج للالكترونيات عند إغلاق الجلسة السابقة 000,437,2 وون، يوم أمس الخميس.