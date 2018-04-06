الليرة التركية تلامس مستوى قياسيا منخفضا بفعل مخاوف بشأن أسعار الفائدة

هبطت الليرة التركية إلى مستوى منخفض قياسي جديد مقابل الدولار اليوم الجمعة في الوقت الذي ينتاب القلق فيه المستثمرين إزاء ما أُثير بشأن انتقاد الرئيس رجب طيب إردوغان للسياسة النقدية واستمرار نشر تقارير حول جهود حكومية لخفض أسعار الفائدة.

ولامست الليرة أدنى مستوى على الإطلاق عند 4.0615 ليرة مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتعافى قليلا ليجري تداولها عند 4.0595 ليرة للدولار بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش.

وذكرت صحيفة حريت أنه بناء على أوامر إردوغان فإن العمل جار على حزمة من الإجراءات الهادفة لخفض أسعار الفائدة والتي قد تتضمن أيضا تخفيضات ضريبية. ولم تذكر الصحيفة مصادرها للتقرير ولم يتسن التأكد منه على الفور.