تحفيز الهلال بـ 1.5 مليون

تركز مران فريق الهلال لكرة القدم أمس، على الجوانب الفنية فقط استعدادا لمواجهة الأهلي غدا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن لقاءات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وطبق المدرب الأرجنتيني براون، تدريبات فنية متنوعة قبل أن يعمل جملا تكتيكية خاصة بلقاء الأهلي، ثم اختتم المران بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويغادر الفريق بعد مران اليوم إلى جدة تأهبا لخوض مواجهة الأهلي.

من جهة ثانية، حفز الأمراء الوليد وسعود ومحمد أبناء الأمير خالد بن طلال أعضاء شرف نادي الهلال، النادي الأزرق بـ 1.5 مليون ريـال قبل مواجهته الحاسمة أمام مضيفه الأهلي.

وثمن الأمير نواف بن سعد، رئيس الهلال، هذا الدعم، مشيرا إلى أنه يأتي لتعزيز وقفة أعضاء شرف النادي مع ناديهم، وسعيهم إلى الوقوف مع الإدارة، في تحقيق مزيد من الإنجازات.

كما تكفل سلطان الزاهد بتكاليف إقامة بعثة الهلال في جدة.