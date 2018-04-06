الحزم يلحق بهم .. وينزف

واصل فريق الحزم لكرة القدم، الوصيف بـ"49 نقطة"، نزيف النقاط بعد خسارته من ضيفه ضمك العاشر بـ"35 نقطة"، بهدف متأخر سجله اللاعب سعيد حزام "87"، في ختام مباراة الجولة الـ 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

ولحق الحزم بثلاثي المقدمة، الذي تعطل في ذات الجولة بعد تعادل الوحدة المتصدر بـ"54 نقطة" 1/1 مع نجران الـ 14 بـ"29 نقطة"، وذات النتيجة تكررت في لقاء الطائي الثالث بـ"49 نقطة"، مع النهضة الـ 13 بـ"32 نقطة"، فيما تعادل الكوكب الرابع بـ"46 نقطة"، مع العروبة التاسع بـ"36 نقطة"، من دون أهداف.