القروني برا .. والشباب طيران

فضل خالد القروني، مدرب فريق الشباب لكرة القدم، الذهاب إلى القصيم برا البارحة بسبب الأحوال الجوية، التي أثرت على حركة الطيران.

وكان الفريق الشبابي غادر البارحة جوا إلى القصيم استعدادا لمباراة التعاون، اليوم ضمن الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين، فيما غادر القروني مع طاقمه الفني برا.

على صعيد آخر، كشفت المصادر أن المهاجم الجزائري محمد بن يطو، الذي فسخ عقده الاحترافي مع النادي أمس، تنازل عن راتب ستة أشهر مقابل تنازل الإدارة عن المدة المتبقية من عقده.

وكان النادي احتفى باللاعب أمس، وسيغادر غدا إلى بلاده.

في المقابل، شدد محمد الشمراني، إداري فريق الشباب لكرة القدم، على أن خط الهجوم لن يتأثر بعد رحيل "بن يطو" هداف الفريق، وقال "دائما نادي الشباب يصنع النجوم، لذلك لا يتأثر برحيلهم".

فنيا، تعرض المدافع الجزائري جمال بلعمري، لإصابه قوية في مران الأمس نقل على إثرها للمستشفى، حيث أكد الجهاز الطبي مبدئيا أن الإصابة عبارة عن تمزق في موقع الإصابه السابقة نفسه، وينتظر أن يخضع لأشعة مغناطيسية.