الأهلي: لم نفاوض السعيد

نفت إدارة النادي الأهلي الأنباء التي ترددت في وسائل التواصل الاجتماعي، أخيرا، حول اقترابها من التوقيع مع المصري عبدالله السعيد، لاعب الأهلي المصري، للانتقال لصفوف الأول بدءا من الموسم المقبل.

وأكد لـ"الاقتصادية"، مسؤول في النادي الأهلي، عدم وجود أي مفاوضات مع السعيد، الذي تحصل على تأشيرة زيارة تمكنه من دخول الأراضي السعودية، وقال "تابعنا عديدا من الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي حول المفاوضات والتوقيع مع اللاعب، إلا أن هذا الأمر لم يحدث إطلاقا".

من جهة أخرى، شرح الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب الأهلي، للاعبيه فلسفته، التي ينوي تطبيقها في لقاء الغد أمام الهلال في قمة الجولة قبل الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين، وقال "المواجهة تعتبر الأهم في مسيرتنا في الدوري، وحتى نظفر بالنقاط الثلاث يجب فعل كل شيء في كرة القدم".

وأضاف، "اللقاء ليس سهلا، يتطلب منا تضافر كافة الجهود والتركيز بشكل كبير، علينا بذل قصارى الجهد حتى نسعد جماهيرنا بالفوز الأغلى، هناك نقاط يجب الحذر منها، وأخرى يجب التركيز عليها، بداية من عدم ترك المساحات للمنافس، وتلافي السقوط في أي أخطاء، عطفا على أن مثل هذه المقابلات لا تتحمل أي هفوات".

وكان "ريبروف"، وقف على الخطة الفنية التي ينوي تطبيقها في لقاء الهلال، من خلال المناورة الميدانية التي أجراها على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي، وطالب اللاعبين الأساسيين بتنفيذ عديد من الخطط الفنية، التي ينوي انتهاجها بالتركيز على الثنائي السوري عمر السومة، وزميله البرازيلي ليوناردو سوزا.