أمام الأهلي .. الهلال قد يجدّد «شعرة ياسر»

قد يحسم فريق الهلال لكرة القدم لقبه الـ 15 في تاريخ الدوري السعودي بجميع مسمياته، الثاني على التوالي والخامس بالنظام الجديد، وقد يجدد أيضا ذكريات مباراته الشهيرة مع نظيره الاتحاد التي أطلق عليها جمهور الهلال دوري "شعرة ياسر" قبل تسعة أعوام، و11 شهرا 24 يوما حينما يلتقي مضيفه الأهلي في قمة مباريات النسخة الحالية من الدوري السعودي للمحترفين لحساب الجولة الـ 25 قبل الأخيرة.

ويحسم الهلال اللقب غدا ويحافظ على منجزه في حال فوزه على مضيفه الأهلي فقط على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في حين سيتأجل الكشف عن هوية بطل النسخة الحالية للجولة الأخيرة من المسابقة في حال فاز الأهلي أو تعادلا بأي نتيجة، علما بأن اللقب محسوم للهلال أو الأهلي.

وحسم الهلال أول لقب دوري بنظام النقاط موسم 2007 /2008 على أرض ستاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة في الـ 13 من نيسان (أبريل) 2008 في أول دوري بنظام النقاط الحالي، والأول في تاريخ دوري المحترفين بفارق المواجهات المباشرة، بهدف سجله القناص ياسر القحطاني برأسه عند الدقيقة (49) أنهى به اللقاء، وحسم اللقب.

وسبق أن تكرر هذا المشهد في تاريخ دوري المحترفين منذ موسم 2007 /2008 خمس مرات إضافة إلى الموسم الحالي، كان الهلال طرفا في ثلاث مواجهات، والأهلي في أربع. وكانت المباراة الثانية موسم 2008 /2009 حينما دخل الهلال والاتحاد الجولة الأخيرة من المسابقة، احتاج فيها الهلال الفوز والتعادل لحسم اللقب، لكن الاتحاد نجح، وظفر بأول ألقابه بنظام النقاط بعد الفوز 2/ 1.

وكان الأهلي طرفا ثالثا في مواجهة حاسمة الفائز بها يتوج باللقب، وكانت أمام الشباب موسم 2011/ 2012، لكنه تعثر بالتعادل 1/1 ليطير الشباب بأول ألقاب النظام الجديد من الدوري والسادس في تاريخه، فيما كان النصر طرف المواجهة الرابعة، وكان يكفيه الفوز أو التعادل لحسم لقب موسم 2014 /2015 مبكرا، لكنه خسر من الهلال 4 /3 ليتأجل حسم لقبه الأول بالنظام الحالي والسادس في تاريخه.

وفي خامس مواجهة، كان الهلال يحتاج إلى الفوز على الأهلي ليتوج بلقب الموسم الماضي والـ 14، لكن المباراة انتهت بالتعادل 1/1 ليتأجل حسم الهلال للقب للجولة ما قبل الأخيرة.