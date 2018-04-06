جولة الهاربين من القاع

يرفع فريق الاتحاد لكرة القدم، شعار الفوز حينما يستقبل الاتفاق ضمن الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين، التي يلتقي فيها أيضا التعاون والشباب، بينما يشتعل الصراع في مباراتي الفيحاء والرائد، والقادسية مع أُحد، اللتين قد تحدّدان بنسبة كبيرة مسار الهبوط.

ويمتلك الاتفاق (33 نقطة)، يليه الفيحاء بـ(32 نقطة)، فالتعاون بـ(31 نقطة)، ثم الشباب والاتحاد بـ(30 نقطة) لكليهما، القادسية (22 نقطة)، الرائد (20 نقطة)، وأُحد (18 نقطة).

في جدة، سيحاول الاتحاد استثمار معنوياته المرتفعة لكسب نقاط الاتفاق، بعد التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الباطن عقب الفوز عليه في نصف النهائي 6/2، لكنه سيواجه بالفريق الأكثر تطورا خلال النصف الثاني من النسخة الحالية للدوري السعودي للمحترفين، إذ إن "فارس الدهناء"، نجح في إسقاط الهلال "حامل اللقب" 2/1 في آخر مبارياته ضمن الجولة الـ 24، قبل فترة التوقف الدولية، دون إغفال أن الضيوف سيدخلون المواجهة على أمل الثأر من العميد الذي تسبّب في إقصائهم عن كأس الملك بالفوز عليهم 2 /1 في مباراة شهدت كثيرا من الأحداث الساخنة في ثمن نهائي البطولة.

وفي بريدة، يخطط التعاون للتفوّق على الشباب، لتعويض سقوطه المفاجئ أمام الباطن 2/1، داخل أرضه وبين جماهيره في الجولة الماضية، بينما يتطلّع الوطني خالد القروني، مدرب "الليث الأبيض"، لتحقيق انتصاره الأول، بعد كسبه نقطة التعادل من دون أهداف أمام الفيحاء، عقب خلافته الأوروجوياني دانيال كارينيو، الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.

وفي المجمعة، يشتعل الصراع بين الفيحاء والرائد، إذ إن أصحاب الضيافة يرغبون في استعادة الانتصارات والتقدّم للأمام في الترتيب، في الوقت الذي يبحث فيه الرائد عن كسب النقاط لأجل الابتعاد عن خطر الملحق بالنظر إلى خطورة مركزه الحالي.

وفي الدمام، يدخل القادسية لقاء أُحد، بخيار وحيد يتجسّد في الانتصار ولا شيء غيره إذا أراد الهروب عن خطر الملحق، بيد أن منافسه أُحد لديه الهدف ذاته عطفا على مركزه المتأخر أيضا، ما يبشر بصراع مفتوح على كل الاحتمالات.