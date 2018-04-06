مجلس الأعمال السعودي ــ الفرنسي: نتطلع إلى مزيد من الشراكة خلال زيارة ولي العهد

فيما يقوم الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة رسمية إلى فرنسا في التاسع والعاشر من نيسان (أبريل) الجاري، أكد أعضاء في مجلس الأعمال السعودي ــ الفرنسي أن دول العالم تتطلع إلى الموقع الريادي للسعودية في المنطقة والعالم.

وقال لـ "الاقتصادية" فايز العلويط؛ نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي ــ الفرنسي: إن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا لها جوانب مختلفة، ونتطلع إلى مزيد من التبادلات والتعاملات التجارية بين السعودية وفرنسا بما ينعكس على البلدين.

وأضاف: إن التعاملات مع الجانب الفرنسي قديمة في قطاع الأعمال وفي عديد من المجالات مثل مجالات البنية التحتية والمواصلات والمياه والتدريب والصحة، ودخلت فرنسا في شراكات ثنائية تضمنت نقل وتوطين التقنيات داخل السعودية.

وتابع: إن زيارة ولي العهد المزمعة تأتي امتدادا لزياراته السابقة، والعالم يتطلع الآن إلى الموقع الريادي للسعودية في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن تلك الزيارات تسير وفقا للتغيير الإيجابي، والعالم بالتأكيد يبحث عن فرص الاستثمار في السعودية في الوقت الراهن، كذلك الشركات الفرنسية تسعى لاستثمارات طويلة الأمد داخل السعودية، لإيجاد فرص عمل للمواطنين، وانعكاس ذلك بلا شك على الاقتصاد السعودي.

من جهته، أوضح سفيان قباني؛ عضو مجلس الأعمال السعودي ــ الفرنسي أن العلاقة بين فرنسا والسعودية تاريخية وموثقة، وشهدت تحسنا ملحوظا ومزيدا من العلاقات الوثيقة خلال السنوات الماضية.

وأفاد أن عديدا من الشركات الفرنسية الكبيرة استثمرت في السعودية في عديد من المشاريع مثل مشروع مترو الرياض ومشاريع بنية تحتية، لافتا إلى أن الشركات الفرنسية متقدمة وتتسلح بالتقنية وستدخل تلك التقنيات إلى السوق السعودية.

وذكر أن شركات التقنية في العالم تسهم في تدريب الشباب والفتيات وإكسابهم الخبرة، وذلك أهم المكاسب المتوقعة من دخول الشركات الفرنسية السوق السعودية.

وأضاف: من خلال دخول الشركات الفرنسية نسير بخطوات واثقة وثابتة لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، وكل الشركات العالمية التي ستدخل السوق السعودية ستكون وفقا لـ "الرؤية" وستدخل تقنيات وخبرات وستوفر فرصا وظيفية للشباب السعودي.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أمس الخميس، أن ولي العهد سيقوم بزيارة إلى فرنسا، يومي 9 و10 أبريل الجاري، لبناء "شراكة استراتيجية فرنسية ــ سعودية جديدة". وجاء في بيان قصر الإليزيه "نأمل حصول تعاون جديد يتمحور بشكل أقل على عقود آنية، وبشكل أكبر على استثمارات للمستقبل، ولا سيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة، مع قيام رؤية مشتركة".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي وولي العهد سيبحثان الأزمات الإقليمية والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب، وسيزور ولي العهد محطة "ستاسيون إف"، وهي حاضنة ضخمة لمشاريع الأعمال في جنوب فرنسا.