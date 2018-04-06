تجارب الشباب السعودي تتألق بفعالية «حديث مسك» في لوس أنجلوس

تواصل مؤسسة مسك الخيرية تنظيم فعالياتها المتنوعة في الولايات المتحدة، تزامنا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة، حيث اطلع الجمهور البارحة الأولى في فعالية "حديث مسك" في لوس أنجلوس، على عديد من تجارب الشباب المختلفة.

وتضمنت الفعالية عديدا من القصص الملهمة لأكثر من عشرة شباب وفتيات سعوديين، عرضوا تجاربهم في مجالات عدة، كالطب والتعليم والبرمجة والمحاسبة والعلوم الإنسانية.

كما استعرض المشاركون في "حديث مسك" أبرز التحديات والعوائق التي واجهوها في حياتهم الاجتماعية والمهنية ، وكيف تغلبوا عليها، وابتكاراتهم في مجال ريادة الأعمال، ونظرتهم المستقبلية المحفزة للشباب من أجل المشاركة في بناء الوطن وفق "رؤية المملكة 2030 "، وسط تفاعل كبير من الحضور.

ونثر المشاركون تجاربهم ورؤيتهم تجاه عديد من القضايا، مقدمين للحضور رسائل إيجابية محفزة ومشجعة لمزيد من الإبداع والابتكار.

واحتضن حي الفنون في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، البارحة الأولى، المعرض الثالث لمعهد مسك للفنون في الولايات المتحدة الذي أقيم ضمن الأنشطة التي تنفذها مؤسسة مسك الخيرية تزامنا مع زيارة ولي العهد للولايات المتحدة.

ويشمل المعرض مجموعة مختارة من أعمال المبدعين الشباب التي تتميز بالحداثة والتنوع ولهم حضور لافت في المملكة، ولإنتاجهم أصداء واسعة جعلته محل اهتمام إقليمي ودولي ما أوجد فرص التعاون مع الفنانين الأمريكيين، وخاصة في فنون الأداء الحي كجماليات الطلاء وعروض الخطوط بوظائفها الجمالية.

وشهد وسط مدينة لوس أنجلوس هذه التظاهرة المهمة التي أطلق عليها مسمى (KSA/ LAX)، وحظيت بحضور إعلامي وحشد من الجمهور لمشاهدة اللوحات، والعروض الحيّة والإسقاطات الفنية المتحركة، وكذلك نماذج من الواقع الافتراضي وتسجيلات الفيديو، وجميع الإبداعات التي أنتجها جيل جديد من الفنانين والمصممين السعوديين، إضافة إلى فرادة العرض من خلال تشكيلات الفنون القديمة؛ لاكتشاف المواضيع التقليدية وعلم الجمال في سياق القرن الحادي والعشرين.

وأوجد المعرض فضاء واسعا لقراءات مختلفة عن الفن الحديث القادم من الشرق والواثق من جذوره عبر حركة فنية ذات تجربة عميقة، حيث يعتمد الفنانون على تعددية في الأعمال وتنوع في الأدوات ؛ ما يدفع الزائر والمهتم إلى قناعة بقوة هذه التجارب وبعنفوان المعاني داخلها وبقدرتها على نقل تلك التقاطعات الفاعلة بين الكلاسيكية والمعاصرة.

فيما أكد محتوى النشاط لمعهد مسك على لغة الجمال في تحريك الحوار مع الآخر واللقاء به دوما على منصات الفنون بشتى أشكالها، وأضاف نافذة جديدة للفن السعودي على تجربة عالمية معروفة بتنظيم المعارض واستقطاب مشاهير الفن المعاصر واستضافة أعمالهم، تلك التجربة التي تتميز بها مدينة لوس أنجلوس على مستوى العالم.

ويُشارك في هذا الحدث عدد من الفنانات والفنانين السعوديين، ومنهم الفنانة نهى خاشقجي، الشريك المؤسس لاستوديو "تحريك" للرسوم المتحركة في دبي، وترتكز أعمالها على تقاطع الثقافة واللغة، فيما يعرض الفنان التجريدي عبد الله قنديل أعماله المتمثلة في نسيج يوحد الخطوط والألوان ويكشف تداخل المعايير التقليدية السعودية والمشهد الثقافي المتغير بشكل كبير في العالم العربي.

وعن هذا الفعالية الأولى للمملكة والفريدة في مدينة "الفن السابع"، قال أحمد ماطر المدير التنفيذي لمعهد مسك للفنون: "حتى الآن، وخلال زيارة ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية، قدمنا الكثير من المواهب الفنية السعودية للمجتمع الأمريكي، مبينين أن جيلاً جديداً من الفنانين يُساعد على تكوين مجتمع نابض بالحياة في بلادنا".

وكشف ماطر أن هذا التوجه هو أحد مساعي المعهد في المملكة، مؤكدا أن "تكوين مجموعة متنوعة الاتجاهات وفاعلة في التأثير داخل الأوساط تمثل أوجه التعددية الثقافية وتقدم صورها المختلفة في صناعة الإبداع والخطاب المشترك"، موضحا أن المعهد يعمل تحت مظلة مؤسسة مسك الخيرية، وينطلق من رؤاها التي تتخذ من "رؤية المملكة 2030" منهجا في تمكين الشباب السعودي ومساعدتهم على إطلاق قدراتهم الإبداعية.

وقال: "نستخدم لغة الفن العالمية لتعزيز التبادل الثقافي والتقارب الجمالي عبر الفنون، وبذلك نبني علاقات داخل أمريكا مع الفنانين ومؤسسات الفن الرائدة لمزيد من العلاقات في المستقبل ثقافياً واجتماعيا. وسنواصل رواية قصة التقدم المستمر في بلادنا".

تجدر الإشارة إلى أن معهد "مسك" نظم أخيرا معرضين للفنانين السعوديين في واشنطن ونيويورك شهدا حضورا لافتا من كبار المسؤولين والمهتمين ولقيا أصداء وحضور كبيرين من الجماهير لمشاهدة العروض المقدمة ومنها تصوير العالم الافتراضي لملامح الحياة في المملكة عبر فيلم "إطلالة نحو السعودية".

ويُعد المعهد مركزا رائدا لثقافة الفن والإبداع بمختلف أشكالهما، إذ يختص بإنتاج أوجه الأعمال الفنية السعودية، الحديثة منها خاصة، ورعايتها، وتمكين المواهب المبدعة بصفتهم ركيزة أساسية في المجتمع، وصقل تجاربهم وتوسيع رقعة حضورهم والتعريف بهم عالميا.

كما يعمل المعهد على توثيق الصلات بالتجارب الأخرى، والتبادل المعرفي وعقد اللقاءات الحضارية النوعية مع الآخر، عبر جسور عديدة مثل إقامة المعارض والفعاليات الدولية، وإنشاء شبكة اتصال للمبدعين في العالم، إضافة إلى تنفيذ برامج تعليمية خاصة بالإبداع والفنون في المدارس والجامعات داخل المملكة.

ويعد المعهد أحد الروافد المهمة لمؤسسة "مسك الخيرية" التي أسسها الأمير محمد بن سلمان ويترأس مجلس إدارتها، وهي مؤسسة غير ربحية فاعلة في صناعة الأجيال، وبرؤية عصرية تتوق إلى التقدم ومواكبة العالم المتجدد.