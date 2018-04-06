الليرة التركية تسجل رابع أسوأ أداء بين 26 عملة.. والدولار الأعلى في أسبوعين

تراجعت الليرة التركية لمستوى قياسي منخفض مقابل الدولار أمس، بفعل تجدد مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على مواجهة التضخم.

وانخفضت الليرة بنحو 6 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي لتسجل رابع أسوأ أداء بين 26 عملة في الأسواق الناشئة، حيث شعر المستثمرون بالقلق من التضخم الذي سجل معدلا في خانة العشرات والإجراءات التي يرونها غير كافية على صعيد السياسات والشكوك التي تكتنف مصير نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك أكبر مسؤول عن السياسات الاقتصادية، وفقا لـ"رويترز".

وهبطت الليرة إلى مستوى قياسي متدن عند 4.0430 ليرة للدولار. وبحلول الساعة 10:42 بتوقيت جرينتش، بلغت العملة التركية 4.0320 ليرة للدولار لتسجل انخفاضا بنحو 0.9 في المائة.

وتراجعت العملة التركية مقابل اليورو إلى 4.9478 ليرة لليورو، لكنها لا تزال قريبة من المستوى القياسي المتدني الذي سجلته الشهر الماضي عند 4.9728 ليرة.

إلى ذلك، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية أمس، بدعم من تعافي وول ستريت وبوادر على أن الولايات المتحدة ربما تتفاوض لحل لنزاعها التجاري مع الصين.

وكانت بكين قد فرضت أمس الأول، رسوما جمركية على واردات رئيسية من الولايات المتحدة من بينها فول الصويا والطائرات والسيارات ولحوم الأبقار والكيماويات ردا على إجراءات مماثلة من واشنطن.

وأدى ذلك إلى صعود الين، الذي غالبا ما يحظى بإقبال المستثمرين في أوقات اضطراب السوق، وعزوف المستثمرين إلى حد كبير عن تكوين مراكز جديدة في الأصول العالية المخاطر مع هبوط الأسهم الأمريكية.

لكن الدولار عوض خسائره أمس، بعدما قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الإدارة الأمريكية تتفاوض مع الصين ولا تخوض حربا تجارية.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 90.20.

وارتفع الدولار 0.3 في المائة مقابل العملة اليابانية ليجري تداوله عند 107.08 ين، بينما انخفض الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.7691 دولار أمريكي رغم صدور بيانات محلية قوية.

وتراجع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.2258 دولار أمريكي، معززا مكاسبه المحدودة التي سجلها أمس الأول.

من جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب أمس، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع في الجلسة السابقة، مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة بعدما أبدت الولايات المتحدة استعدادها لحل نزاع تجاري متصاعد مع الصين.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1324.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:01 بتوقيت جرينتش بعدما لامست أعلى مستوى في أسبوع عند 1348.06 دولار للأوقية أمس الأول. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 في المائة إلى 1328.50 دولار للأوقية.

كانت الولايات المتحدة قد أبدت أمس الأول، استعدادها للحوار مع الصين بعدما ردت بكين على رسوم جمركية أمريكية مقترحة على واردات صينية قيمتها 50 مليار دولار باستهداف واردات أمريكية رئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 16.24 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.5 في المائة إلى 907.20 دولار للأوقية بعدما تراجع إلى 901.50 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

واستقر البلاديوم عند 924.55 دولار للأوقية بعدما لامس 913 دولارا أمس الأول، وهو أدنى مستوى منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.