«سابك» تفتتح أول مصنع للبولي أسيتال في الشرق الأوسط

افتتحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في مجمع الشركة الوطنية للميثانول "ابن سينا" التابعة لها في مدينة الجبيل، أمس الأول، أول مصنع للبولي أسيتال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 ألف طن متري، حيث يعكس المصنع الجديد استراتيجية "سابك" لعام 2025، الرامية إلى توفير حلول جديدة للبوليمرات قادرة على تلبية احتياجات الزبائن، ومساعدتهم في مواجهة التحديات المتمثلة في التغير المستمر لمتطلبات السوق.

وتعد مادة "البولي أسيتال" منتجا بلاستيكيا حراريا شبه بلوري يمكن أن يحل محل المعادن في العديد من التطبيقات، نظرا لما يتمتع به من قوة عالية وثبات استثنائي في أبعاده وسهولة تشكيله آليا، ويمكن استخدامه في الصناعات المختلفة.