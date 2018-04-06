7 مبادرات لتطوير صناعة النحل في السعودية بـ100 مليون ريال

بلغت ميزانية سبع مبادرات أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير صناعة النحل، نحو 100 مليون ريال، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد آل خازم؛ نائب رئيس اتحاد النحالين العالمي للشرق الأوسط والدول العربية.

وقال آل خازم، إن بتنفيذ مبادرة تطوير صناعة النحل في المملكة، ستقفز بالسعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة النحل، لافتا إلى أن المنتج المحلي لا يغطى أكثر من 10 في المائة من كمية الاستهلاك، إذ استوردت السعودية أكثر من 21 ألف طن عسل في العام الماضي 2017 في حين لم يتجاوز المنتج المحلي 1400 طن.

وأوضح، أن هذه المبادرات ستسهم في سد العجز بين العسل المحلي والعسل المستورد، وتحقيق اكتفاء ذاتي والاستغناء عن نسبة كبيرة من المستورد الذي يكلف سنويا أكثر من 80 مليون ريال، مشيرا إلى أنه سيتم الاستغناء عن الاستيراد خلال خمسة أعوام مقبلة تدريجيا.

وأضاف آل خازم، أن المبادرات ستسهم أيضا في زيادة عدد الممارسين للمهنة وزيادة دخلهم، فضلا عن عدد المشاريع الاستثمارية في هذا المجال، وزيادة الغطاء النباتي من خلال زيادة المراعي النحلية، والمساهمة في التنمية الريفية المستدامة، حيث إن أغلب ممارسي المهنة في المناطق الريفية. ولفت إلى الفرص، التي ستتيحها الصناعة للشباب وزيادة دخلهم، إضافة إلى تطوير الصناعة والاستفادة من المنتجات الثانوية للنحل غير العسل، مثل الغذاء الملكي والشمع والبروبوليس وسم النحل وحبوب اللقاح وغيرها.

وأشار إلى أن صندوق التنمية الزراعية اتخذ خطوة الأسبوع الماضي، تتمثل في إقراض النحالين 200 ألف ريال لإنشاء مشاريعهم، ووقع اتفاقية مع جمعية النحالين التعاونية في الباحة بنحو 40 مليون ريال كمرحلة أولى وستكرر في مناطق أخرى. ولفت إلى أن الصندوق سيغطي قروضا بأكثر من 100 مليون ريال في مناطق المملكة كافة، للاستفادة من صناعة النحل وإتاحة الفرص أمام المستثمرين في القطاع. وأوضح أن مبادرات تطوير صناعة النحل اشتملت على خمسة برامج وهي تحسين وتطوير سلالة نحل العسل المحلية وحمايتها والمحافظة عليها، وبرنامج تطوير البنى التحتية ورفع كفاءة المحتوى المحلي لبناء القدرات، علاوة على تنظيم وتنمية المراعي النحلية وحمايتها، وتطوير صناعة النحل وإنتاج العسل وتشجيع الاستثمار، والخدمات الإرشادية والزراعية والبحث العلمي.