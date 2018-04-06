بداية انفراجة في أزمة مخزونات الأسمنت بعد فسح التصدير

بدأت أزمة ارتفاع مخزونات الأسمنت في الانفراج، بعد أن صدرت ثلاث شركات أسمت نحو ثلاثة آلاف طن للمرة الأولى بعد فسح التصدير، والإعفاء من رسوم الصادر بحسب ما أكده مصدر في اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت التابعة لمجلس الغرف السعودية.

وقال لـ"الاقتصادية" زامل القرني؛ المختص في قطاع الأسمنت، إن ثلاث شركات أسمنت تمكنت من تصدير جزء من مخزونها، وذلك بعد أن توجهت غالبية الشركات إلى تخفيض الإنتاج الذي كان يشكل ضغطا كبيرا عليها، رغم إيقاف عديد من المصانع لعدد من خطوط الإنتاج لخفض المخزون.

وبين أن ارتفاع المخزون جاء نتيجة تراجع معدلات الطلب وارتفاع كبير في معدلات المعروض في الأسواق، لافتا إلى أن أهم الإجراءات التي قد يتبعها المصنعون هي وقف الاستيراد بعد ارتفاع الفائض لتجنب مزيد من المخزون والضغط علی الشركات والمصانع بسبب التكلفة المرتفعة للفائض.

وأشار إلى أن دخول أسواق إقليمية جديدة يتطلب التضحية وتقديم التنازلات لفتح الأبواب وحجز مكان في تلك الأسواق، ولا يتم ذلك إلا عبر خفض تكلفة الأسمنت المخصص للتصدير.

وأفاد بأن شركات الأسمنت أوقفت عددا من خطوط الإنتاج والأفران لتخفيض طاقتها الإنتاجية، رغم أن إيقاف خطوط إنتاج وتخفيض المخزون يكلف الشركات والمصانع مبالغ كبيرة، ويتسبب في الخسائر بسبب حجم التكلفة، إذ إن انخفاض الإنتاج يرفع التكاليف الثابتة.

من جانبه، قال محمد زويل، مدير شركة ومختص في مبيعات مواد البناء، إن طلب تجار محال التجزئة جيد، إلا أن مصانع وشركات الأسمنت تطمح إلی زيادة حركة الطلب على الأسمنت الذي سيتحقق عبر إقامة المشاريع التنموية والحكومية التي تمثل الأساس في زيادة حجم الاستهلاك في السوق المحلية.

ولفت إلى ارتفاع مخزون مصانع الأسمنت من مليون طن قبل عامين إلی 35 مليون طن، في وقت تطمح فيه الشركات إلى تصدير الفائض من المخزون إلی البحرين والعراق ومصر والسودان وغيرها من الدول للاستفادة من الطلب الكبير والمتنامي في هذه الأسواق، مشيرا إلى أن ارتفاع المخزون من إنتاج المصانع والشركات المحلية، يرجع إلى اختلال مستوی العرض مقابل الطلب في السوق المحلية.

بدوره، قال رائد العقيلي، عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن الركود الذي تمر به الأسواق أثر في حجم مبيعات الأسمنت، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في المعروض بالأسواق حتى في الأوقات التي كانت تعد ذروة الموسم، واستمر الركود في حجم المبيعات طوال العام.

وأشار إلى أن ركود الطلب على الأسمنت كان يصادف شهر رمضان وعيد الفطر وإجازة فصل الصيف وشهر ذي الحجة، عدا ذلك تكون المبيعات جيدة، لكن تراجع الإقبال على شراء مواد البناء استمر فترات أطول.