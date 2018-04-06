«نمو» ترتفع 1.2 % .. والسيولة تهبط دون المليون ريال

عادت السوق الموازية "نمو" للارتفاع بنسبة 1.2 في المائة، لتغلق عند 2913 نقطة، رابحة 34 نقطة. وتراجعت السيولة 54 في المائة بنحو 1.1 مليون ريال لتصل إلى 927 ألف ريال، بمعدل 7.1 ألف ريال للصفقة. كما انخفضت الأسهم المتداولة 31 في المائة بنحو 19 ألف سهم، لتصل إلى 43 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات، فتراجعت 3 في المائة بنحو خمس صفقات، لتصل إلى 130 صفقة. وتصدر المرتفعة سهم "الكثيري" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 26.77 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 64.30 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 1.45 في المائة ليغلق عند 11.90 ريال. بينما تصدر المتراجعة "الصمعاني" بنسبة 2.05 في المائة ليغلق عند 67 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 0.91 في المائة ليغلق عند 14.19 ريال. واستقر سهم "العمران". وكان الأعلى تداولا سهم "ثوب الأصيل" بقيمة 253 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 207 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 140 ألف ريال.