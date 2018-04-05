أكبر طائرة في العالم تحط رحالها في مطار الملك فهد بالدمام

في حدث فريد شهد مطار الملك فهد الدولي بالدمام اليوم هبوط أكبر وأثقل طائرة في العالم،الطائرة الأوكرانية أنتونوف من طراز (AN225)،والتي يتجاوز وزنها عند الطيران 600 طن، وتمتلك 240 رقماً قياسياً مسجلة في موسوعة غينيس منذ تحليقها لأول مرة عام 1988م. وهي طائرة شحن استراتيجي تم تصنيعها لحمل المكوك الفضائي الروسي "بوران"، وتعد أكبر طائرة صنعت على وجه الأرض، حيث تحمل على أجنحتها 6 محركات، بالإضافة لزيادة قدرة نظام عجلات الهبوط إلى 32 عجلة، وتبلغ الطائرة من الضخامة ما جعلها أكبر من بوينغ "747-8 "، والتي تعد أضخم طائرة جامبو نفاثة، وأكبر من الطائرة إيرباص آي 380 وهي أضخم طائرة ركاب. وقد مضى على تصنيع طائرة أنتونوف 30 عاما، وتم تحديثها في الآونة الأخيرة لتستمر في الخدمة لـ 20 عاما إضافية. يذكر أن مطار الملك فهد بالدمام تمت خصخصته في شهر يوليو 2017، ضمن برامج خصخصة المطارات السعودية وفقاً لرؤية 2030، وذلك تحت إشراف شركة مطارات الدمام" داكو"، التي قامت بالعديد من المشاريع التطويرية في المطار.