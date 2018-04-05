برلين تندد بافتقار فيسبوك "للشفافية" وتطالب الاتحاد الاوروبي بالتحرك

نددت وزيرة العدل الألمانية كاترينا بارلي الخميس بافتقار فيسبوك "للشفافية" وارتكابه سلوكا "غير أخلاقي"، مطالبة الاتحاد الاوروبي برد فعل قوي تجاه عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب بيانات أكبر مما كان يعتقد ويتضمن ملايين المستخدمين. وقالت الوزيرة الالمانية إن "فيسبوك شبكة تفتقر للشفافية"، مؤكدة أن "القناعات الأخلاقية سقطت ضحية للمصالح التجارية". ودعت بارلي إلى "رد فعل واضح من الدول الاوروبية" على إساءة استخدام الشركة للبيانات الخاصة لمستخدمي فيسبوك. وهناك 310 ألف مستخدم ألماني ضمن 87 مليون مستخدم تمت مشاركة بياناتهم الخاصة بشكل غير سليم مع شركة "كامبريدج اناليتيكا" البريطانية للاستشارات السياسية، على ما أفاد متحدث باسم فيسبوك وكالة فرانس برس. وأشارت تقارير إعلامية أخيرا إلى أنه تم الاستيلاء على بيانات نحو 50 مليون مستخدم في الفضيحة المدوية التي ضربت سيليكون فالي واثارت مخاوف أكبر حول حماية البيانات الالكترونية لملايين المستخدمين. ومن المقرر أن تدخل قواعد جديدة للاتحاد الاوروبي حيّز التنفيذ بحلول ايار/مايو المقبل لإلزام شركات التواصل الاجتماعي بحماية خصوصية المستخدمين بشكل افضل أو مواجهة غرامات تصل إلى اقتطاع اربعة بالمئة من عوائدها السنوية. لكن بارلي قالت إن القواعد الجديدة الصارمة ربما ليست كافية. وأوضحت أن "الشبكات الاجتماعية تحتاج إلى قواعد واضحة"، مضيفة "سنختبر ما إذا كانت القواعد الاوروبية الجديدة لحماية البيانات كافية".