روسنفت: ضبط إنتاج النفط على تقلبات الأسعار "ليس غير منطقي"

قالت روسنفت المنتجة للطاقة، التي يسيطر عليها الكرملين، إن مقترح منافستها لوك أويل، ثاني أكبر منتج روسي للنفط، بتنظيم إنتاج الخام إنسجاما مع تقلبات الأسعار "ليس غير منطقي تماما". كان وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي للوك أويل اقترح في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية الأسبوع الماضي أن يفكر المشاركون في الاتفاق العالمي لكبح إنتاج النفط في إمكانية زيادة الإنتاج عندما ترتفع الأسعار وخفضه في حالة تراجعها. وقال ميخائيل ليونتييف المتحدث باسم روسنفت لرويترز "أعتقد أن رأي وحيد علي كبيروف... ليس غير منطقي تماما". وأضاف أن روسنفت لن تعلن أي مقترح لأن وزارة الطاقة الروسية هي المخولة بالتعبير عن موقف البلاد تجاه الاتفاق العالمي الذي ينتهي في نهاية العام الحالي.