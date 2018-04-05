مستشار ترمب: إجراءات التجارة لا تستهدف الإضرار بقطاعات أمريكية

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم الخميس إن الإجراءات التجارية الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه الصين لا تستهدف معاقبة أي قطاعات أو الأسواق، لكن يجب إلقاء اللوم على بكين عن أي أضرار قد تلحق باقتصاد الولايات المتحدة.

وأبلغ كودلو الصحفيين في البيت الأبيض "هدفنا ليس معاقبة أي أحد، هدفنا هو فتح الأسواق والاستثمارات وخفض الحواجز، تلك هي القضية، أي ضرر يلحق باقتصادنا مصدره الممارسات الصينية التقييدية، توجهوا باللوم إلى الصين لا ترمب".