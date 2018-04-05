"فيات كريسلر" تعتزم فصل "ماجنيتي ماريلي" عن بقية الشركة

ذكرت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كريسلر اليوم الخميس، أنها سوف تفصل شركة ماجنيتي ماريلي، المتخصصة في مكونات السيارات التابعة لها، عن بقية الشركة.

وجاء في بيان للشركة أنه سيتم إدراج ماجنيتي ماريلي بشكل منفصل في بورصة ميلانو، وسوف يحصل حملة الاسهم في فيات كريسلر على اسهم في الشركة الجديدة.

ووصف المدير التنفيذي في فيات كريسلر، سيرجيو ماركيوني، العملية بأنها "مكون أساسي" لخطط الأعمال الجديدة في الفترة 2018 - 2022 التي سيتم الكشف عنها في يونيو.

ومن شأن هذ الفصل الذي سوف يجرى في أواخر 2018 أو أوائل 2019 أن يسمح لفيات كريسلر بتحسين "وضعها المالي"، حسبما قال ماركيوني، الذي تعهدت شركته بأن تصبح بدون ديون بحلول نهاية العام الجاري.

وفي عملية الفصل السابقة، حولت فيات كريسلر شركة فيراري لسباق السيارات إلى شركة مدرجة بشكل منفصل في البورصة، مع احتفاظها بحصة مسيطرة، بينما جنت نحو أربعة مليارات دولار من الاتفاق.

واستخدمت فيات كريسلر، وهي سابع أكبر شركة سيارات في العالم، الأموال لخفض مستوى دينها ،وتمويل تطوير وإطلاق موديلات السيارات الجديدة.

