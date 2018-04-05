"نيسان ليف" أول سيارة كهربائية تفوز بجائزة "سيارة العالم الخضراء"

أصبح أحدث أجيال السيارة الكهربائية "نيسان ليف" أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية تفوز بجائزة "سيارة العالم الخضراء" التي تمنح للسيارات الأقل تلويثا للبيئة.

جاء الإعلان عن فوز السيارة اليابانية بالجائزة على هامش معرض نيويورك الدولي للسيارات، بعد تفوق "نيسان ليف" على منافستيها الأخريين "بي إم دبليو 530 إي آي بيرفورمانس" و "باسيفيكا هايبرد" من كرايسلر.

وأصبحت "نيسان ليف" أول سيارة كهربائية تماما تفوز بهذه الجائزة على مدى تاريخها الممتد 14 عاما. كما أنها أكثر السيارات الكهربائية مبيعا في العالم.

كان الجيل السابق من السيارة "ليف قد فاز بجائزة "سيارة العام" سنة .2011 وكانت السيارة "تويوتا بريوس برايم" قد فازت بجائزة "سيارة العالم الخضراء" في العام الماضي. وفي 2016 فازت بالجائزة السيارة "تويوتا ميراي" وفي 2015 فازت بالجائزة السيارة "بي.إم.دبليو آي8" وفي 2014 فازت بها السيارة "بي.إم.دبليو آي3".

يذكر أن لجنة من 82 صحفيا من 24 دولة تتولى اختيار السيارة الفائزة بجائزة "سيارة العالم الخضراء" سنويا.

من ناحيته قال "دانيللي شيلاسي" المسؤول في "نيسان" تعليقا على فوز السيارة "نحن فخورون جدا لآننا استطعنا بيع أكثر من 300 ألف سيارة بدون عوادم تماما منذ إطلاق السيارة نيسان ليف عام 2010، وهو ما يساعد في تقليل كميات العوادم الكربونية في مختلف أنحاء العالم".