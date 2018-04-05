تركيا تطلب إعفاء أمريكيا من رسوم الصلب والألومنيوم

قال مسؤول تركي إن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أرسل خطابا إلى وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس يطلب فيه إعفاء من الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات الصلب والألومنيوم.

في الشهر الماضي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب وعشرة بالمئة على الألومنيوم. وقال مستشار للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ذلك الوقت إن تركيا قد ترد بإجراءات من جانبها.