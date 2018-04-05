استدعاء مجموعة من سيارات كرايسلر وتويوتا في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس قرار موزعي سيارات "فيات كرايسلر" و"تويوتا" استدعاء 531 سيارة فارهة لإصلاح عيوب فنية فيها بصورة طوعية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن هذا القرار هو الأحدث في سلسلة عمليات استدعاء السيارات في كوريا الجنوبية لإصلاح العيوب الفنية فيها وضمان توافقها مع قواعد السلامة الحالية .

وبحسب بيان وزارة النقل فإن الشركتين تخططان لاستدعاء 531 سيارة من 4 طرز من إنتاجها، منها "جيب رانجلر" من كرايسلر "ولكزس آر.سي.إف" من إنتاج تويوتا.

يأتي قرار الاستدعاء على خلفية وجود خلل في مفتاح لمبة المكبح في رانجلر وخلل في صمامات منظم النبض في مضخة الوقود بالضغط العالي في سيارة لكزس .

ويمكن لأصحاب السيارات زيارة مراكز الصيانة والخدمات المعتمدة لاستبدال الأجزاء مجانا ابتداء من يوم الخميس في كوريا الجنوبية.