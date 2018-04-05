تراجع إنتاج شركة "فيرإكسبو" السويسرية للحديد خلال الربع الأول

أعلنت شركة إنتاج كريات الحديد (البليت) السويسرية "فيرإكسبو" اليوم الخميس تراجع إنتاجها من الحديد البليت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 59ر2 مليون طن مقابل 62ر2 مليون طن خلال الربع الأخير من العام الماضي.

في الوقت نفسه أعلنت الشركة تراجع إنتاج كريات الحديد باستخدام إنتاجها من خام الحديد خلال الربع الأخير من العام الحالي بنسبة 7% إلى 57ر2 مليون طن مقابل 76ر2 مليون طن خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ومن المتوقع استمرار تراجع إنتاج الشركة من حديد البليت خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث ستجري الشركة تجديدا لخط إنتاج البليت رقم واحد على مدى حوالي 65 يوما.