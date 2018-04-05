نيكي يغلق مرتفعا وسط آمال بتجنب الصين وأمريكا حربا تجارية شاملة

ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الخميس بعد أن صعدت وول ستريت لتتعافى من موجة هبوط أطلقها تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع معظم القطاعات للصعود.

وربح المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 1.5 بالمئة ليغلق عند 21645.42 نقطة، متجاوزا متوسطه المتحرك لمئتي يوم البالغ 21359.22 نقطة.

وارتفعت وول ستريت بعد موجة بيع شهدتها في بداية التعاملات أمس الأربعاء، في الوقت الذي انحسرت فيه المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن قال لاري كادلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإدارة تجري "مفاوضات" مع الصين وإنها لا تخوض حربا تجارية.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 بالمئة إلى 1724.61 نقطة، مع ارتفاع 28 من بين 33 قطاعا فرعيا على المؤشر.

وحققت أسهم شركات إنتاج الآلات الدقيقة والعقارات والبنوك أداء يفوق أداء السوق. وارتفعت أسهم تيرومو 3.9 بالمئة وكانون 2.3 بالمئة وميتسوبيشي استيت 2.3 بالمئة، في حين زادت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.9 بالمئة.

وارتفعت أسهم كيكومان المنتجة لصلصة الصويا 3.1 بالمئة بدعم من آمال بانخفاض تكلفة الواردات.

وانخفضت أسعار فول الصويا 2.2 بالمئة بعد أن أعلنت الصين خططا لفرض رسوم جمركية على واردات رئيسية من الولايات المتحدة بما في ذلك فول الصويا ولحم الأبقار والذرة ردا على اقتراحات أمريكية بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار.