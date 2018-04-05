الفاو: ارتفاع أسعار الأغذية العالمية 1.1% في مارس

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في مارس آذار مقارنة مع الشهر السابق، بدعم من زيادة أسعار الحبوب ومنتجات الألبان.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات ألبان واللحوم والسكر، 172.8 نقطة الشهر الماضي بارتفاع 1.1 بالمئة عن فبراير شباط.

وذكرت الفاو أن أسعار الأغذية في الأسواق العالمية ارتفعت 0.7 بالمئة في مارس آذار على أساس سنوي.

وقالت المنظمة في بيان "طغى ارتفاع أسعار الذرة والقمح ومعظم منتجات الألبان على الانخفاض في أسعار السكر ومعظم الزيوت النباتية".

وأضافت أن إنتاج الحبوب العالمي بلغ 2.646 مليار طن في عام 2017 بزيادة 33 مليون طن عن 2016، لكنها توقعت أن يتراجع إنتاج الذرة والقمح في 2018 "استنادا إلى تنبؤات مبكرة".

وتوقعت الفاو أن يصل إنتاج القمح إلى 750 مليون طن في 2018، بما يقل نحو واحد بالمئة عن المستوي شبه القياسي في 2017.