شركات أمريكية تطالب الولايات المتحدة والصين بضبط النفس

ناشدت شركات أمريكية عملاقة حكومتي الولايات المتحدة والصين بضبط النفس في ضوء تصاعد الخلاف التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وقالت شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة للسيارات في بيان لها يوم الأربعاء ( بالتوقيت المحلي ): "نحث الدولتين على الدخول في حوار بناء وانتهاج سياسة تجارية مستديمة".

من جانبها طالبت شركة فورد للسيارات الحكومتين بالتعاون من أجل التوصل إلى حل للمشاكل التي بينهما.

في هذه الأثناء عبرت شركة بوينج للطائرات عن تفاؤلها باستمرار الحوار بين أمريكا والصين لحل الخلاف التجاري قائلة إنه على الرغم من أن كلتا الحكومتين وضعتا معالم رئيسية لخطط من شأنها أن تضر الصناعات الجوية إلا أن هذه "الإجراءات المتشددة" لم تطبق.

وتصاعدت حدة النزاع التجاري بين أمريكا والصين بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ضرائب إضافية على واردات صينية وأوروبية وهي ضرائب اعتبرتها الصين وأوروبا عقابية وتعهدتا باتخاذ إجراءات مماثلة حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس الأربعاء اعتزامها فرض رسوم على منتجات أمريكية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار و تشمل سيارات ومنتجات كيماوية وفول الصويا وطائرات.