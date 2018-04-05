الفالح: الهجوم الحوثي على ناقلة النفط محاولة يائسة للتأثير في أمن الملاحة الدولية

قال خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "إن ما تعرضت له ناقلة النفط السعودية غرب ميناء الحديدة من اعتداء إرهابي حوثي، ما هو إلا محاولة يائسة للتأثير في أمن الملاحة الدولية، باءت بالفشل".

وأكد الفالح عبر حسابه في "تويتر" أن هذا الاعتداء لن يؤثر في النشاط الاقتصادي أو يعطل إمدادات النفط، مضيفا "كلنا ثقة بالله ثم بيقظة تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي لمحاولاتهم الإرهابية".

بدوره قال لـ "الاقتصادية" معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، "إن تعرض إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني في المياه الدولية يعد تهديدا لحركة التجارة الدولية وحركة الملاحة العالمية، وهو ما تسعى إليه إيران عبر الميليشيات الحوثية، للسيطرة على مضيق باب المندب حتى تتحكم في حركة التجارة الدولية".

وأضاف أن "مضيق باب المندب يمر فيه نحو 10 في المائة من حركة التجارة الدولية، الأمر الذي يدفعها إلى محاولات السيطرة على المضيق وإخضاع حركة التجارة العالمية للإرادة الإيرانية".

وأشار إلى أن تلك المحاولات جاءت بعد فشل إيران في أن تكون صنعاء العاصمة الرابعة لها، وذلك بعد تقدم قوات الجيش اليمني واستعادة أكثر من 80 في المائة من الأراضي اليمنية.

وأكد أنه لم يتبق لدى إيران والميليشيات الحوثية إلا هذه المحاولات البائسة، وإطلاق الصواريخ على المناطق المأهولة بالسكان في السعودية، وتهديد حركة التجارة الدولية.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن الميليشيات الحوثية في الرمق الأخير، واستنفدت أوراقها كافة التي تحاول من خلالها إرهاب العالم، الأمر الذي يؤكد انتهاكهم القوانين والأنظمة الدولية وحركة الملاحة العالمية.

وأفاد أن الميليشيات الإرهابية لا تكترث للمجتمع الدولي ولا تهتم بالاقتصاد العالمي، هي فقط أداة في يد إيران يوجهونها لإطلاق الصواريخ على السعودية واستهداف السفن التجارية، وتهديد حركة الملاحة العالمية دون مبالاة، الأمر الذي يزيد من معاناة الشعب اليمني وتحقيق رغبة الميليشيات الحوثية.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد أعلنت أمس الأول عن تعرض إحدى ناقلات النفط السعودية، لهجوم إرهابي حوثي إيراني، في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران. وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، "إن إحدى ناقلات النفط السعودية تعرضت لهجوم حوثي إيراني في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران".

وأضاف أن "سفن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية تدخل سريع أفشلت محاولة الهجوم، التي نتج عنها تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة، واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالاً ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية".