3 جهات تفحص لاعبي الأخضر قبل مونديال 2018

ينتظر أن يكون الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد حصل على تفاصيل كاملة لمعسكر المنتخب السعودي النهائي التحضيري لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، تمهيدا لزيارة أو زيارات مرتقبة أو مفاجئة لفحص وخضوع لاعبي الأخضر للكشف عن المنشطات من ثلاث جهات مختلفة. وطلب "فيفا" من الاتحاد السعودي لكرة القدم وكل الاتحادات المشاركة من منتخباتها في المونديال المقبل تفاصيل معسكراتهم الأخيرة للمونديال والالتزام الكامل ببرنامج المعسكر بعد تحديد المدن المضيفة له، والمباريات الودية. وسيكون لاعبو الأخضر معرضين للفحص أكثر من مرة، ومن ثلاث جهات من دون أي تنسيق مسبق "الفحص خارج المنافسة"، باستثناء الفحص داخل المنافسة بعد انطلاق مونديال 2018، ولا سيما أن عدم الالتزام بالبرنامج المعد وعدم إشعار "فيفا" بالتغير ستدون مخالفة عليه، تصل لمرحلة "انتهاك" في حال تكرارها ثلاث مرات، قد تعرض المنتخب المخالف للشطب والإبعاد من النهائيات أو أي بطولة أخرى. وكشف لـ "الاقتصادية" عمر باخشوين مدير المنتخب السعودي، أنهم قاموا بالفعل بتزويد الاتحاد الدولي "فيفا" بكل تفاصيل برنامج الأخضر، وقال "تبقى تفاصيل دقيقة، نحن على تواصل معهم، لكن المعسكرات وما بينها من مباريات ودية تم تزويد "فيفا" بها، ما تبقى كشوف اللاعبين وموعد التدريبات وأوقات السفر والمغادرة". وأضاف "آخر مباراتين وديتين تم فحص ستة لاعبين، إضافة إلى زيارتهم معسكر ماربيا، نحن جاهزون ولاعبونا لاعبون محترفون ويعون ذلك جيدا، نعلم بحضورهم، واللاعبون لا يحتاجون برامج توعوية إضافية عن البرامج التي تلقوها إن كان مع المنتخب أو أنديتهم"، موضحا أن المعلومات تملكها إدارة الأخضر، وجهازه الفني، ونحن ملتزمون بها تماما". يذكر أن فريق لجنة المنشطات التابع لـ "فيفا" زار معسكر الأخضر في الـ 18 من آذار (مارس) الماضي، خلال المعسكر الأخير في ماربيا، وفحص عددا من اللاعبين. وينتظر أن تصل صورة من البرنامج للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" وكذلك اللجنة في الدولة المستضيفة لمكافحة المنشطات طبقا لتفعيل الاتفاقية الدولية، التي تسمح لها بفحص أي رياضي في دولتها خارج حدود المنافسة دون التنسيق مع أحد.