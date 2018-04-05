الاقتراب من الهدف رقم 5000

تبقى 58 هدفا، مطلوب تسجيلها في الجولتين الـ 25 ، والـ 26 الأخيرتين من الدوري السعودي للمحترفين ليصل عدد أهداف المسابقة منذ انطلاقها بنظام المحترفين الحالي لـ 5000 هدف، حيث وصل عدد أهداف المسابقة خلال الأعوام العشرة وحتى نهاية الجولة الماضية لـ 4942 هدفا.

وتلعب غدا وبعد غد، ويوم الـ 12 من نيسان (أبريل) المقبل 14 مباراة، مطلوب تسجيل 58 هدفا فيها بمعدل 29 هدفا في كل جولة، و4.2 هدف في كل مباراة ليصل عدد أهداف الدوري في عشرة أعوام لـ 5000 هدف.

وشهدت جولتان فقط منذ انطلاق النسخة الحالية، تسجيل أكثر من 29 هدفا، حيث سجل في الجولة الثانية والجولة الـ 23 أكثر من المعدل المطلوب بتسجيل 34 هدفا.

وسجلت الفرق في 168 مباراة و24 جولة 942 هدفا بمعدل 2.93 هدف في كل مباراة.

وجاءت النسخة الحالية في المركز الثامن من بين النسخ الأكثر تهديفا بـ 942 هدف، حيث تحتاج إلى تسجيل 57 هدفا لتكون الأولى، وتعد نسخة العام الماضي الأكثر تهديفا بواقع 549 هدفا.

من جانبه، استبعد سعود الحماد هداف نادي الهلال السابق نجاح فرق الدوري في تسجيل 58 هدفا في 14 مباراة، وقال "أتمنى وصول أهداف المسابقة في عشرة أعوام لهذا الرقم الكبير، لكن بالمعطيات الحالية استبعد ذلك مع الأسف".

وأضاف "الفرق أغلبها ستتحفظ كثيرا، ستبحث عن الفوز بأقل مجهود، لا تريد أن تغامر من أجل اللقب، المقعد الآسيوي، تحسين المراكز، والهروب من الهبوط".

وأوضح الحماد أن أغلب فرق الدوري في الوقت الحالي تفتقد للمهاجم المتميز، وقال، "لا يوجد لدينا في الوقت الحالي هداف بنوعية هداف حقيقي، أغلب الأهداف أصبحت مع الأسف تسجل من لاعبي خط الوسط والكرات الثابتة وأغلب النتائج لا تتعدى 2 /1 أو 2 /0".

وبين الحماد أن في جدول الترتيب ثلاثة فرق هي من سجلت 40 هدفا وأكثر، وقال "الهلال والأهلي سيتقابلان وهذا سيقلل من فرص التسجيل، النصر سيبحث عن المقعد الآسيوي فقط لذلك سيكون حذرا، باقي الفرق لم تصل لمعدل يجعلك تتفاءل بتسجيل أهداف كبيرة في آخر جولتين".