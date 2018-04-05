الشهري: الخوف من الهبوط

يتخوّف الوطني سعد الشهري مدرب فريق الاتفاق لكرة القدم، من الهبوط في المستوى خلال المواجهة التي تجمع فريقه بالاتحاد غدا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة"، ضمن الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين، وقال "معظم الفرق التي ظهرت بمستويات جيدة قبل فترة التوقف الدولية، قد تظهر بوجه مغاير بعد العودة للعب مجدّدا، سنحاول تلافي هذا السيناريو بمردود مميز في صدام مع منافس قوي يستند إلى الأرض والجمهور".

وتابع "تركيز الاتفاق سينحصر في كسب النقاط الثلاث للتقدّم في الترتيب، خاصة أننا رفعنا شعار ألا تفريط في الجولتين المقبلتين".

وأضاف "الاتحاد صعد أخيرا إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ما سيمنحه دافعا معنويا، إلى جانب أن لديه لاعبين كبارا، ولكننا سنحرص على تقديم الافضل".

وعن خسارة الاتفاق وديا أمام الفتح 2/0 وديا، قال "الخسارة في المباريات الودية تعد أمرا إيجابيا؛ بالنظر إلى أن الجهاز الفني يستهدف من خلالها الوقوف على مستوى جميع اللاعبين سواء القائمة الأساسية أو الاحتياطية، إضافة الى أن المباريات الودية تساعد المجموعة على البقاء في أجواء المباريات".