الشعلة يرمي جدة في الملحق

دق فريق الشعلة لكرة القدم السادس بـ(42 نقطة)، المسمار الأخير في نعش ضيفه جدة متذيل الترتيب الـ16 بـ(25 نقطة)، ليرمي به في ملحق البقاء أو الهبوط للدرجة الثانية، بعد الفوز عليه 4/3 ضمن الجولة الـ 28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

سجل للشعلة عبدالله قيسي (4 و54)، وعبدالله الطفيل (25)، ومسفر البيشي (81)، فيما أحرز لجدة رضا الويشي (27 و77)، ونايف السيد (88).

وتعطّل الكوكب الرابع بـ(46 نقطة)، بعد تعادله من دون أهداف مع العروبة التاسع بـ(36 نقطة).

وتختتم الجولة الـ 28 بلقاء الحزم الوصيف (49 نقطة)، وضمك (32 نقطة)، للاقتراب من المتصدر الوحدة (54 نقطة) بعد تعثره أمام نجران (29 نقطة) بالتعادل 1/1.