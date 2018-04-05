اليوم .. «فخر واعتزاز» تنطلق من جازان لتجسيد واقع الحد الجنوبي

تنطلق اليوم فعالية " فخر واعتزاز 2"، أضخم فعالية مخصصة للمرابطين والمصابين بمشاركة أسر الشهداء التي تقام هذا العام في منطقة جازان بعد نجاحها في نسختها الأولى العام الماضي في منطقة مكة المكرمة بدعم من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي وجه القوات المسلحة السعودية بالمشاركة في الموسم الثاني في منطقة جازان، والذي لا يألو جهدا في دعم المرابطين والمصابين وأسر الشهداء.

من جانبه، أكد الأمير بندر بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا لفعالية فخر واعتزاز، أن موافقة ولي العهد على مشاركة القوات المسلحة للعام الثاني على التوالي تعد تقديرا لما يقدمه أبطالنا في الحد الجنوبي من بطولات وتضحيات للدفاع عن أرض الوطن.

وقدم رئيس اللجنة العليا للفعالية شكره للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على رعايته للفعالية ولنائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على ما قدمه من تسهيلات وخدمات ساعدت على اكتمال الاستعدادات لإقامة الفعاليات في وقت قياسي.

وأوضح أن العمل الذي قدمه فريق العمل في اللجنة المنظمة يستحقون عليه الثناء والتقدير، كما تقدم بالشكر الجزيل للقوات المسلحة وكافة قواتها ولأمانة منطقة جازان على ما قدمته طوال الفترة الماضية وإلى جميع الجهات الحكومية والأهلية والإعلامية المشاركة.

يذكر أن فعاليات فخر واعتزاز تهدف إلى تعزيز التلاحم الوطني في المجتمع السعودي حكومة وشعبا عبر المشاركة في هذه الفعالية وتجسيد واقع أبطالنا في الحد الجنوبي وذكر بطولاتهم وقصصهم تخليدا لهم ورفع معنويات الأبطال المرابطين والمصابين باستعراض إنجازاتهم وتكريمهم أثناء الفعالية، واستعراض القوة العسكرية للمملكة عبر المعارض العسكرية التي تضم المعدات والتجهيزات والضباط والأفراد المدربين عليها، وإرسال صورة واضحة وجميلة للعالم عن قوة الانتماء الوطني لدى الشعب السعودي الذي جعل اختراق أمنه عصيا على الأعداء والمتربصين.‏