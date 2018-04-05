شجاعة العتيك تنقذ زميله في المرحلة المتوسطة من الاختناق

ترجم محمد العتيك؛ طالب في الثاني متوسط تطبيق ما تعلمه في إحدى الدورات التدريبية عن الإسعافات الأولية في مدرسته في إنقاذ زميل له، وذلك بعد أن ابتلع غطاء عبوة مياه، حيث أسهمت سرعة عملية الإنقاذ ودقته على معالجة الموقف.

ووجد هذا الموقف الشجاع من الطالب تقدير مسؤولي الوزارة، حيث بادر حمد الوهيبي؛ المدير العام للتعليم في منطقة الرياض، إلى زيارة المدرسة والالتقاء بالطالب وتكريمه أمام زملائه في برنامج الاصطفاف الصباحي، مشيداً بنباهة الطالب، وتجاوز الموقف الحرج الذي مر به زميله.

ووصف الوهيبي تصرف الطالب بالموقف الإيجابي الذي يترجم فعلياً ما يتدرب عليه الطلاب في الواقع عند الحاجة له، مؤكداً أهمية اكتساب الطلاب مهارات الإسعافات الأولية في الدورات التدريبية في الميدان التعليمي.

وأشار إلى أهمية تدريب الطلاب على الإسعافات الأولية، ومدى وجود إرشادات حقيقية وتوعوية لهم للتعامل مع الأزمات الطارئة التي قد تحدث لهم في المدرسة.

وقال "إن الطلاب في المدارس أمانة غالية، نعتز بهم ونحاول توفير جميع وسائل الأمان لهم، ونعمل على تدريب الطلاب على طرق الإسعافات الأولية".

إلى ذلك، نفذت الإدارة العامة لرياض الأطفال بالتعاون مع البنك الدولي، برنامجا تدريبيا لتطوير كفايات قيادات رياض الأطفال، وذلك في إطار "رؤية 2030" ومبادرات التحول الوطني، مستهدفا مديرات رياض الأطفال في المناطق ورئيسات رياض الأطفال في الوزارة.

وقالت حصة الدباس؛ مدير عام الإدارة العامة لرياض الأطفال في وزارة التعليم، إن هذا البرنامج التدريبي الأول الذي تنفذه الإدارة لرياض الأطفال يهدف إلى فهم الممارسات المطلوبة للقيادة التربوية في مدارس رياض الأطفال، والتعرف على الاستراتيجيات الحديثة التي تدعم مهارات القرن 21 لتوجهات الطفولة المبكرة، من خلال عديد من الأنشطة التفاعلية الداعمة لتعميق الفهم بهذه الاستراتيجيات، ودمج منهجية تعليم الطفولة المبكرة في ممارسات قائدة الروضة للتمكن من قيادة المخرجات النوعية المطلوبة.