«عرب نيوز» تطلق تصميمها الجديد في منتدى الإعلام العربي في دبي

كشفت "عرب نيوز" - الصحيفة السعودية الرائدة باللغة الإنجليزية - عن تصميمها الجديد ورؤيتها للمستقبل خلال حفل عشائها السنوي على هامش منتدى الإعلام العربي في دبي.

وكرمت الصحيفة خلال المناسبة رئيس تحريرها الأسبق خالد المعينا، حيث سلمه رئيس التحرير الحالي فيصل ج. عباس درعا تكريمية خاصة، بالنيابة عن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وذلك تقديرا للجهود التي بذلها المعينا خلال فترتي رئاسته للصحيفة اللتين امتدتا 24 عاما.

كما حلت منى غانم المري مديرة المكتب الإعلامي في حكومة دبي، ضيفة شرف على الحفل وشاركت في تقديم "جائزة عرب نيوز للإنجاز مدى الحياة" إلى المعينا. وألقت المري كلمة أثنت فيها على إنجازاته وصداقته ومشاركته في منتدى الإعلام منذ تأسيسه. كما حضرت المناسبة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة ومسؤولة اللجنة التنظيمية للمنتدى.

وشهد الحفل إيجازا عن مسيرة "عرب نيوز" منذ تأسيسها في جدة عام 1975، كما شهد استعراضا لما حققته الجريدة خلال العامين الماضيين من إنجازات صحفية، وافتتاح مكاتب جديدة، ونموا في القراءات الإلكترونية، وشراكة مع "يوغوف" الدولية للاستطلاعات، وإطلاق موقعها الباكستاني كأول نسخة دولية للصحيفة.

وقال رئيس تحرير "عرب نيوز" فيصل ج. عباس، "إن إطلاق التصميم الجديد يأتي كخطوة مهمة على طريق التحول الرقمي والتوسع الدولي الذي بدأته "عرب نيوز" قبل عامين، وهذا جزء من رؤية الصحيفة المزمع إنجازها بحلول عام 2020 تزامنا مع ذكرى تأسيس الصحيفة الـ 45".

وانتقد عباس في كلمته استمرار الحديث عن "حرب الإعلام الورقي والإلكتروني"، مضيفا أن "المقولة الشهيرة (الضحية الأولى للحروب هي الحقيقة) تنطبق تماما على ما يجري في الإعلام".

وأوضح أنه بينما انشغل الإعلاميون في جدال عقيم وتحدي المتغيرات، كانت ظاهرة الأخبار الكاذبة تتوسع وتنتشر. وأضاف أن "الأمر يستدعي أن تعمل المؤسسات الإعلامية الرصينة جنبا إلى جنب مع كبريات شركات التقنية نحو الهدف المشترك". مضيفا "وهذا يبدأ بنسبة أكثر عدالة من مداخيل الإعلان الإلكتروني، وعلينا أن نجري محادثات جدية مع شركائنا في شركات التقنية في هذا السياق".