أمير المدينة المنورة: برنامج التوطين لا يلغي استقطاب الخبرات الوافدة

أكد الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج التوطين في المنطقة، أن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من شباب وشابات المنطقة ضرورة ملحة لتطبيق برنامج التوطين، وذلك لتمكينهم من أداء الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها بمهنية.

ونوه بأضرار التستر التجاري وانعكاساته السلبية على المجالات الأمنية والإقتصادية والاجتماعية، مبينا أن برنامج التوطين لا يلغي استقطاب الخبرات والأيدي العاملة الوافدة التي ستعمل وفق ما تتطلبه حاجة سوق العمل في التخصصات الداعمة للمجالات التنموية.

جاء ذلك، خلال توقيع الأمير فيصل بن سلمان ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص مذكرة تفاهم، لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية في المنطقة؛ بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

وأعلن الأمير فيصل بن سلمان، عن إنشاء معهد متخصص في المدينة المنورة قريبا لتدريب وتأهيل شباب وشابات المنطقة ليكون ذراعا فاعلا في إعداد وتهيئة الكوادر الوطنية.

من جهته، أعرب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن شكره لأمير المنطقة على دعمه لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية في المنطقة من خلال توجيهه بإنشاء معهد متخصص لتدريب شباب وشابات المنطقة، مؤكدا على العمل المستمر لتحقيق أهداف وتطلعاته في تطبيق برنامج التوطين في المنطقة.

وتتضمن المذكرة، وضع جدول زمني لبدء تطبيق برنامج التوطين في منطقة المدينة المنورة؛ بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوفير حلول نوعية لتعزيز التوطين المنتج والمستدام، وذلك في المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، والجمعيات الخيرية ولجان التنمية، ومنافذ البيع لعدد من التجهيزات والأدوات والأثاث وقطع الغيار وقيدها وفقا لما تضمنته الاتفاقية، إضافة إلى الوظائف الفندقية والسياحية.

ووفقا للمذكرة، تلتزم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم الدعم في التدريب والتأهيل اللازمين لتوطين الأنشطة المستهدفة، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة "دروب"، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، وإقامة الملتقيات التوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الإفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين، وكذا تقديم الدعم من خلال برنامج "وصول" وبرنامج خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة"، كما أكدت المذكرة على تفعيل دور منظومة "نماء المنورة" في التدريب والتأهيل لسوق العمل في ضوء البرامج المستهدفة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من جانب آخر، تنظم المديرية العامة للدفاع المدني يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ملتقى مديري الدفاع المدني في المناطق 1439هـ، تحت شعار "التحديات الميدانية.. الواقع والطموح"، برعاية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور الفريق سليمان العمرو مدير عام الدفاع المدني.